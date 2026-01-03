США захватили Мадуро за часы: как проходила военная операция в Венесуэле

США начали военную операцию в Венесуэле в ночь на 3 января. Уже утром американский президент Дональд Трамп сообщил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро захвачен и вывезен за границу. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес объявил о развертывании военных сил по всей стране.

От начала операции США в Венесуэле до захвата президента Николаса Мадуро прошло несколько часов. Фокус рассказывает, как разворачивались события.

Предпосылки операции США в Венесуэле

В CBS News рассказали, что американское правительство добивалось ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро в течение многих лет. В марте 2020 года в Штатах ему предъявили обвинения в наркотерроризме. Федеральные прокуроры тогда утверждали, что Мадуро вместе с другими высокопоставленными чиновниками венесуэльского правительства сотрудничали с колумбийской партизанской группировкой Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) для контрабанды в США кокаина и оружия.

Министерство юстиции США в свою очередь обвиняло Мадуро в руководстве группировкой под названием Cártel de Los Soles, признанной Штатами иностранной террористической организацией.

17 декабря 2025 года Трамп приказал блокировать все нефтяные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу, утверждая, что правительство Мадуро украло нефть США и использует полезные ископаемые для финансирования наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений. Мадуро ответил на слова Трампа и заявил, что они "раскрыли правду" о стремлении Белого дома изменить политический режим в Венесуэле и создать "марионеточное правительство".

США нанесли удары по Венесуэле ночью 3 января

Местные жители сообщили о громких взрывах в Каракасе, столице Венесуэлы, ночью 3 января. По словам очевидцев, был обесточен южный район города вблизи крупной военной базы.

Местные утверждали, что во время вторжения США были атакованы все военные базы Венесуэлы, а также аэродромы и форт Тиуна — там расположены штаб-квартира Министерства обороны и командование венесуэльской армии. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что целью ударов США является "захват стратегических ресурсов", в частности стратегических ископаемых, и попытка "сломать политическую независимость страны".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении в стране военного положения.

Президент Колумбии Густаво Петро заявлял, что США нанесли удар по законодательному дворцу в Каракасе, где расположен парламент Венесуэлы, и еще по 10 объектам. Журналисты SkyNews публиковали карту объектов, которые могли быть атакованы.

Россия назвала операцию США "военной агрессией" и осудила действия Вашингтона против Венесуэлы.

Захват Николаса Мадуро

Президент США Дональд Трамп утром 3 января объявил, что Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны вместе с его женой Силией Флорес. Журналисты CBS News со ссылкой на источники писали. что операцию по захвату венесуэльского лидера проводило элитное спецподразделение армии США "Дельта".

Источники Sky News сообщали, что США захватили Мадуро в Венесуэле в результате переговоров. Кроме того, анонимный источник сказал журналистам The New York Times, что в ходе операции в Венесуэле 3 января жертв среди американских военных не было.

США вывезли из Венесуэлы Николаса Мадуро с его женой Силией Флорес Фото: X (Twitter)

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли заявил, что государственный секретарь Марко Рубио по телефону подтвердил вывоз Мадуро в США. По словам сенатора, Рубио сообщил, что венесуэльский лидер был арестован и предстанет перед судом по уголовным обвинениям.

Также в сети распространилось якобы фото Мадуро после задержания, однако на момент публикации новости подлинность снимка не была подтверждена.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Николас Мадуро с его женой "вскоре столкнутся с полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах". Она сказала, что венесуэльский лидер получил от федерального суда США обвинения по меньшей мере по четырем пунктам, в частности в преступлениях, связанных с наркотерроризмом и владением оружием "против Соединенных Штатов". В то же время его жене, Силии Флоренс, ранее обвинения не предъявляли.

Что происходит в Венесуэле

По словам сенатора Майка Ли, Марок Рубио сказал ему, что Белый дом после захвата Николаса Мадуро больше не ожидает "никаких дальнейших действий в Венесуэле".

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес потребовала от США предоставить доказательства того, что Мадуро жив.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес после американских ударов объявил о развертывании военных сил по всей территории и призвал население к "единому фронту" перед лицом "худшей агрессии" в истории страны. Он также заявил, что войска будут развернуты "по приказу Мадуро", не упоминая при этом о захвате президента. Лопес предостерег венесуэльцев от анархии и беспорядка и призвал не поддаваться панике.

"Они напали на нас, но не одолеют нас", — сказал венесуэльский министр обороны.

Лопес также сообщил об объявлении правительством "состояния внешних беспорядков", что фактически соответствует чрезвычайному положению.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб выступил на телевидении с осуждением нападения США и заявил, что "невинные жертвы получили смертельно ранения, а другие погибли в результате преступного террористического нападения". Прокурор призвал людей выйти на улицы "со спокойствием и бдительностью".

