"Правда раскрыта": Мадуро ответил на слова Трампа, заявив о попытке установить "марионеточное правительство" в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский лидер Дональд Трамп "раскрыл истинные намерения" США, когда обвинил страну в краже нефти и других ресурсов.

Мадуро утверждает, что заявление Трампа свидетельствует о том, что США на самом деле "стремятся к смене режима", а также хотят завладеть территорией и ресурсами Венесуэлы. Слова венесуэльского лидера передает CNN.

Политик отверг обвинения Дональда Трампа, а также отметил, что теперь "правда раскрылась".

"Это просто воинственная и колониалистская выдумка, о чем мы уже неоднократно заявляли, и теперь все видят правду. Правда раскрылась", — заявил Мадуро.

По его словам, американская сторона стремится изменить политический режим в Венесуэле. Мадуро утверждает о попытке создать "марионеточное правительство" в стране, которое продержится совсем недолго.

Відео дня

"Целью в Венесуэле является смена режима, чтобы установить марионеточное правительство, которое продержится не более 47 часов, которое отдаст Конституцию, суверенитет и все богатство, превратив Венесуэлу в колонию", — пояснил Мадуро.

Николас Мадуро также отметил, что превращение Венесуэлы в колонию США "никогда не произойдет".

Кроме того, политик обратился к военным Колумбии, призвав их к "идеальному союзу" с Венесуэлой и недопущению посягательств на суверенитет страны.

"К военным Колумбии, которых я очень хорошо знаю, я призываю вас к идеальному союзу с Венесуэлой, чтобы никто не смел трогать суверенитет наших стран", — призвал Мадуро.

Стоит напомнить, что перед этим Дональд Трамп в ходе разговора с прессой заявил, что Венесуэла якобы "отобрала права на нефть" у США. При этом Трамп упомянул об экс-президенте США, который "возможно, не следил за этим".

"Они отобрали у нас права на нефть. У нас там было много нефти. Они выгнали наши компании. И мы хотим ее вернуть", — отметил американский президент.

Напомним, издание The New York Times сообщило, что Венесуэла вывела свои военные корабли в море на фоне усиления напряженности с США.

Накануне Дональд Трамп приказал блокировать все нефтяные танкеры, которые направляются в Венесуэлу.