"Правда розкрита": Мадуро відповів на слова Трампа, заявивши про спробу встановити "маріонетковий уряд" у Венесуелі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що американський лідер Дональд Трамп "розкрив справжні наміри" США, коли звинуватив країну у крадіжці нафти та інших ресурсів.

Мадуро стверджує, що заява Трампа свідчить про те, що США насправді "прагнуть зміни режиму", а також хочуть заволодіти територією і ресурсами Венесуели. Слова венесуельського лідера передає CNN.

Політик відкинув звинувачення Дональда Трампа, а також зазначив, що тепер "правда розкрилася".

"Це просто войовнича і колоніалістська вигадка, про що ми вже неодноразово заявляли, і тепер усі бачать правду. Правда розкрилася", — заявив Мадуро.

За його словами, американська сторона прагне змінити політичний режим у Венесуелі. Мадуро стверджує про спробу створити "маріонетковий уряд" в країні, який протримається зовсім недовго.

Відео дня

"Метою у Венесуелі є зміна режиму, щоб встановити маріонетковий уряд, який протримається не більше 47 годин, який віддасть Конституцію, суверенітет і все багатство, перетворивши Венесуелу на колонію", — пояснив Мадуро.

Ніколас Мадуро також наголосив, що перетворення Венесуели у колонію США "ніколи не станеться".

Окрім того, політик звернувся до військових Колумбії, закликавши їх до "ідеального союзу" з Венесуелою та недопущення зазіхань на суверенітет країни.

"До військових Колумбії, яких я дуже добре знаю, я закликаю вас до ідеального союзу з Венесуелою, щоб ніхто не смів чіпати суверенітет наших країн", — закликав Мадуро.

Варто нагадати, що перед цим Дональд Трамп у ході розмови з пресою заявив, що Венесуела нібито "відібрала права на нафту" у США. При цьому Трамп згадав про експрезидента США, який "можливо, не стежив за цим".

"Вони відібрали у нас права на нафту. У нас там було багато нафти. Вони вигнали наші компанії. І ми хочемо її повернути", — зазначив американський президент.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомило, що Венесуела вивела свої військові кораблі у море на тлі посилення напруженості зі США.

Напередодні Дональд Трамп наказав блокувати всі нафтові танкери, які прямують до Венесуели.