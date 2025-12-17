"Повністю оточена": Трамп наказав блокувати всі нафтові танкери, що прямують до Венесуели

США оголосили тотальну блокаду для будь-яких нафтових танкерів, що прямують до Венесуели чи у зворотному напрямку.

Вашингтон також визнає владу та уряд Венесуели на чолі з президентом Ніколасом Мадуро іноземною терористичною організацією, повідомив президент США Дональд Трамп.

"Венесуела повністю оточена найбільшою армадою, яка коли-небудь збиралася в історії Південної Америки. Вона буде тільки збільшуватися, і шок для них буде таким, якого вони ще ніколи не відчували — до тих пір, поки вони не повернуть Сполученим Штатам Америки всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше вкрали у нас", — написав Трамп.

Він зазначив, що режим Мадуро використовує нафту для фінансування наркотероризму, торгівлі людьми, вбивств та викрадень.

Відео дня

"За крадіжку наших активів та з багатьох інших причин, включаючи тероризм, контрабанду наркотиків і торгівлю людьми, венесуельський режим був визнаний іноземною терористичною організацією. Тому сьогодні я наказую запровадити повну і тотальну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що заходять до Венесуели та виходять з неї", — підкреслив Трамп.

Президент США також наголосив, що не дозволить "ворожим режимам забирати нашу нафту, землю або будь-які інші активи, які повинні бути негайно повернуті до Сполучених Штатів".

Пост Трампа Фото: Скриншот

Нагадаємо, 12 грудня Reuters оприлюднило матеріал, в якому йшлося про те, що Вашингтон хоче припинити діяльність тіньового танкерного флоту Венесуели.

Фокус також писав про те, що Трамп дав лідеру Венесуели тиждень, щоб покинути країну разом із сім'єю.