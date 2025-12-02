Трамп дав лідеру Венесуели тиждень, щоб покинути країну разом із сім'єю: у Reuters дізналися, що відбувається

Президент США Дональд Трамп дав лідеру Венесуели Ніколасу Мадуро всього тиждень на те, аби той покинув країну разом зі своєю сім'єю, самостійно обравши "місце призначення".

Під час короткої розмови між лідерами, яка відбулася 21 листопада, Трамп відкинув низку прохань венесуельського президента й висунув жорстку умову щодо можливостей Мадуро безпечно виїхати за межі держави. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела, обізнані з розмовою.

Як пише медіа, венесуельський лідер "вичерпав усі можливості піти у відставку і покинути країну під гарантією безпечного виїзду з боку США" після цієї бесіди, про що стверджують чотири джерела.

Мадуро хотів "цілковитої юридичної амністії"

В ході розмови Мадуро заявив Трампу, що готовий покинути Венесуелу лише за умови, що йому та членам його родини оголосять цілковиту юридичну амністію, включно зі скасуванням усіх санкцій, накладених США. Також Мадуро вимагав припинення розгляду справи, яку опрацьовує Міжнародний кримінальний суд. Окрім цього, президент Венесуели домагався від Трампа зняття санкцій з понад 100 урядовців країни. До переліку потрапили ті, кого у США звинувачують у порушенні прав людини чи наркоторгівлі.

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес отримала прохання від Мадуро сформувати тимчасовий уряд перед новими виборами, стверджують джерела.

За підсумками розмови між політиками, яка зайняла близько 15 хвилин, Трамп відхилив більшість прохань Мадуро. Однак висловив при цьому йому попередження: у Мадуро тиждень на те, аби виїхати з Венесуели разом із сім'єю.

Тиждень дії цього ультиматуму вже минув, пише агентство, ще у п'ятницю, 28 листопада. Це й спонукало Дональда Трампа оголосити про закриття повітряного простору над Венесуелою. Тоді американський лідер написав на своїй сторінці у Truth Social, звернувшись до авіакомпаній, з оголошенням про закритий простір над країною та поблизу неї.

Наразі адміністрація Мадуро запросила організувати ще одну розмову з Трампом. Невідомо, чи вона відбудеться, однак одне із джерел у Вашингтоні припускає, що Мадуро, ймовірно, дадуть піти шляхом переговорів.

Нагадаємо, 17 листопада у Politico повідомляли, що Мадуро може втекти до Москви, якщо розпочнеться війна з Америкою.

Наприкінці жовтня у The Washington Post інформувало, що Мадуро направив Кремлю запит щодо ракет та радарів.