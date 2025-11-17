Кремль збирає диктаторів: Мадуро може втекти до Москви, якщо почнеться війна зі США

Президент Венесуели Ніколас Мадуро може стати сусідом Башара Асада і Віктора Януковича. Також він може виїхати на Кубу, або в Туреччину. Водночас в РФ говорять про "солідарність" із народом Венесуели і Мадуро, але прямого запрошення приїхати не озвучують.

В адміністрації Дональда Трампа обговорюють сценарій, за якого президент Венесуели Ніколас Мадуро може піти від влади і покинути країну, погодившись на добровільне вигнання в Росію. Фокус з'ясовував, чи може Мадуро втекти в РФ і опинитися сусідом раніше втеклих Башара Асада із Сирії і Віктора Януковича з України.

Про те, що Ніколас Мадуро може покинути Венесуелу, розповіли чиновники Білого дому. За їхніми словами, крім РФ також розглядають варіант від'їзду Мадуро до Туреччини або на Кубу. Водночас частина помічників американського президента пропонує не відпускати венесуельського лідера, а заарештувати його і віддати під суд у США.

Теоретично, Мадуро може знайти притулок у Росії Фото: kremlin.ru

Лідер кубинської опозиції Хосе Даніель Феррер уже порадив Мадуро зазирнути на Кубу і забрати тамтешніх політиків, бо інакше його спіткає доля Слободана Мілошевича і Саддама Хусейна.

"Куди ви поїдете, в Росію чи Китай? Загляньте на Кубу і візьміть із собою Рауля Кастро, Діаса-Канеля і Марреро. Не кидайте їх; їхній час теж закінчується", — заявив він.

Раніше джерела The Atlantic повідомили, що Мадуро, можливо, буде готовий піти у відставку, якщо Вашингтон надасть йому та його найближчим соратникам амністію, скасує винагороду за його розшук і забезпечить комфортне вигнання.

Водночас у Росії поки що не коментували прямо чуток про те, що Ніколас Мадуро може втекти до Москви.

У російському МЗС тільки заявили, що Росія "підтверджує солідарність із народом і владою Венесуели на тлі напруженості в південній частині Карибського басейну". Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков на зустрічі з венесуельськими дипломатами, які завершили короткострокове стажування в Дипломатичній академії МЗС Росії.

А Дмитро Пєсков, прессекретар Путіна, заявив, що в Кремлі сподіваються на те, що "не вживатимуть жодних дій, які можуть призвести до дестабілізації обстановки в Карибському басейні і навколо Венесуели. І що все буде відповідно до міжнародного права".

Раніше Трамп заявив про готовність провести переговори з Мадуро, але не уточнив, коли вони можуть відбутися і в якому форматі.

Дональд Трамп може почати операцію у Венесуелі в будь-який момент Фото: The White House

Перед цим глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про початок військової операції "Південний спис" (Southern Spear) проти "наркотерористів" у Західній півкулі. У межах цієї операції авіаносна ударна група Військово-морських сил США на чолі з найбільшим авіаносцем USS Gerald R. Ford увійшла в Карибське море. На борту корабля перебувають понад 4 тисячі військових, десятки ударних винищувачів і бойові вертольоти.

Якщо Мадуро вирушить у вигнання в Росію, він поповнить число іноземних лідерів, які втекли в РФ. У 2014 році внаслідок Революції гідності з України втік Віктор Янукович. Після цього він оселився в елітному селищі на Рубльовці. Наприкінці 2024 року в Росію разом із сім'єю перебрався президент Сирії Башар Асад.

Нагадаємо, про втечу сирійського диктатора Башара Асада вже з Москви докладно розповів його син. Виявилося, що сім'ю Асада вивезли на військовому російському літаку.

Раніше Ніколас Мадуро просив допомоги в Кремля, і до Венесуели було відправлено військовий літак із Росії. А в Держдумі запропонували дати Каракасу ракетний комплекс "Орешник".