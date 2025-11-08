Карибська криза 2.0: у Держдумі хочуть відправити "Орешник" на Кубу і до Венесуели

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов заявив, що Росія "рухає" ракетний комплекс "Орешник" дедалі ближче до Європи і цілком може відправити його на Кубу і до Венесуели.

Венесуела запросила допомогу у Росії, Китаю та Ірану на тлі тиску США і чуток про можливу наземну операцію. А перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов зазначив, що Росія вже постачає зброю до Венесуели. Він не відкинув можливість постачання Каракаса "Орешником", повідомляє російське видання "ЕЖ".

"Росія взагалі-то один із ключових військово-технічних партнерів Венесуели, ми постачаємо в цю країну ледь не всю номенклатуру озброєнь — від стрілецького до авіації. Російські винищувачі Су-30МК2 — основа ВПС Венесуели, що робить її однією з найпотужніших авіаційних держав у регіоні. Поставка кількох дивізіонів С-300ВМ ("Антей-2500") значно посилила можливості країни з прикриття важливих об'єктів від повітряних атак. За останньою інформацією, транспортним Іл-76 у Каракас буквально днями доставили російські системи "Панцир-С1" і "Бук-М2Е", — сказав він.

На думку Журавльова, Росії нічого не заважає забезпечити Венесуелу і новітньою зброєю.

"Відомості про обсяги і точні найменування того, що везуть із Росії, є секретними, тож на американців можуть чекати сюрпризи. Не бачу жодних перешкод і для того, щоб постачати дружню нам країну такими новими розробками, як "Орешник" або, скажімо, "Калібрами", які добре себе показали, принаймні жодні міжнародні зобов'язання Росію в цьому не обмежують", — заявив парламентарій.

Журавльов повідомив, що сама можливість постачання ракетного комплексу "Орешник" в іншу країну "страшно лякає Захід".

"Справа не в тому, що ми рухаємо "Орешник" ближче до Європи. Насправді білоруський Мінськ анітрохи не ближче до Європи, ніж російський Калінінград, де, як відомо, розквартировані наші сили ядерного стримування. А просто йдеться про постачання "Орешник", яка так налякала західних політиків і ЗМІ, в іншу країну, нехай і найближчому нашому союзнику і другу", — сказав Журавльов.

Він пояснив, що саме це і є принциповим для Заходу.

"Це означає, що можливе постачання і, скажімо, до Венесуели або на Кубу — до країн, які перебувають на іншому континенті, поруч із головним нашим геополітичним противником, який, безумовно, диригує всім цим європейським русофобським оркестром. "Орешник" — зовсім не єдина зброя, яка може бути небезпечною для нашого ворога, ми володіємо всією номенклатурою. І в разі потреби використаємо те, що потрібно", — пообіцяв Журавльов.

У США поки не прокоментували заяви російських політиків щодо "Орешник".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 5 листопада оголосив про початок підготовки до проведення "повноцінних ядерних випробувань". Поки що йдеться про формальне опрацювання питання, яким займеться російський уряд.

А 5 листопада Військово-повітряні сили США провели випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Головна мета тестового пуску МБР полягала в перевірці надійності, оперативної готовності та точності ракетної системи.