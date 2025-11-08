Карибский кризис 2.0: в Госдуме хотят отправить "Орешник" на Кубу и в Венесуэлу

Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия "двигает" ракетный комплекс "Орешник" все ближе к Европе и вполне может отправить его на Кубу и в Венесуэлу.

Венесуэла запросила помощь у России, Китая и Ирана на фоне давления США и слухов о возможной наземной операции. А первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что Россия уже поставляет оружие в Венесуэлу. Он не исключил возможность снабжения Каракаса "Орешником", сообщает российское издание "ЕЖ".

"Россия вообще-то один из ключевых военно-технических партнеров Венесуэлы, мы поставляем в эту страну едва ли не всю номенклатуру вооружений — от стрелкового до авиации. Российские истребители Су-30МК2 — основа ВВС Венесуэлы, что делает ее одной из самых мощных авиационных держав в регионе. Поставка нескольких дивизионов С-300ВМ ("Антей-2500") значительно усилила возможности страны по прикрытию важных объектов от воздушных атак. По последней информации, транспортным Ил-76 в Каракас буквально на днях доставили российские системы "Панцирь-С1" и "Бук-М2Э", — сказал он.

По мнению Журавлева, России ничего не мешает снабдить Венесуэлу и новейшим оружием.

"Сведения об объемах и точных наименованиях того, что везут из России, секретны, так что американцев могут ждать сюрпризы. Не вижу никаких препятствий и для того, чтобы снабжать дружественную нам страну такими новыми разработками, как "Орешник" или, скажем хорошо показавшими себя "Калибрами", по крайней мере, никакие международные обязательства Россию в этом не ограничивают», — заявил парламентарий.

Журавлев сообщил, что сама возможность поставки ракетного комплекса "Орешник" в другую страну "страшно пугает Запад".

"Дело не в том, что мы двигаем "Орешник" ближе к Европе. На самом деле белорусский Минск ничуть не ближе к Европе, чем российский Калининград, где, как известно, расквартированы наши силы ядерного сдерживания. А просто речь идет о поставках "Орешника", так напугавшего западных политиков и СМИ, в другую страну, пусть и ближайшему нашему союзнику и другу", — сказал Журавлев.

Он пояснил, что именно это и является принципиальным для Запада.

"Это означает, что возможны поставки и, скажем, в Венесуэлу или на Кубу — в страны, которые находятся на другом континенте, рядом с главным нашим геополитическим противником, который, безусловно, дирижирует всем этим европейским русофобским оркестром. "Орешник" — вовсе не единственное оружие, которое может быть опасным для нашего врага, мы обладаем всей номенклатурой. И в случае необходимости используем то, что нужно", — пообещал Журавлев.

В США пока не прокомментировали заявления российских политиков насчет "Орешника".

Напомним, президент России Владимир Путин 5 ноября объявил о начале подготовки к проведению "полноценных ядерных испытаний". Пока речь идет о формальной проработке вопроса, которой займется российское правительство.

А 5 ноября Военно-воздушные силы США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Главная цель тестового пуска МБР заключалась в проверке надежности, оперативной готовности и точности ракетной системы.