Россия на "ядерной тропе": Кремль планирует новые испытания на Новой Земле (видео)

Президент России Владимир Путин 5 ноября объявил о начале подготовки к проведению “полноценных ядерных испытаний”. Пока речь идет о формальной проработке вопроса, которой займется российское правительство, однако финальное решение будет принято на уровне Совета безопасности РФ.

В связи с заявлением главы Кремля аналитики Defense Express выясняли, о каком формате ядерных испытаний идет речь, и где российские военные могут их провести.

В материале было отмечено, что официальная риторика Москвы о возвращении к ядерным испытаниям звучит не впервые. Еще в ноябре 2023 года Россия приостановила участие в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), тем самым фактически освободив себя от международных обязательств в этой сфере.

Подготовка к испытаниям

Именно с конца 2023 года Россия начала техническую и инфраструктурную подготовку к возможному ядерному подрыву. Для этого, как полагают аналитики, может быть использован полигон на архипелаге Новая Земля, где с 1955 по 1990 год было проведено 132 ядерных взрыва, включая знаменитую "Царь-бомбу" мощностью 58 мегатонн, ставшей самым мощным в истории термоядерным зарядом.

Из них лишь 42 взрыва были подземными, остальные — атмосферными или подводными. Теперь, когда юридических ограничений на подобные испытания у РФ больше нет, ключевой вопрос — каким будет формат потенциального взрыва.

Какой сценарий выберет Кремль

Если Россия признают действительным бессрочный Договор 1963 года о запрете испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой, то испытания, скорее всего, пройдут под землей. Такой вариант, впрочем, не даст Москве желаемого медийного эффекта, поскольку максимум, что покажут федеральные каналы, это дрожащую камеру и сейсмические колебания.

Ядерные испытания СССР в 1961 году - "Царь-бомба" на 58 Мт

Однако, если Россия решит выйти и из этого договора, возможен атмосферный или подводный взрыв, последний из которых человечество видело 45 лет назад — в 1980 году, когда Китай провел подрыв на полигоне Лобнор. Атмосферное испытание как раз и может дать Кремлю зрелищную "картинку".

"Стоит ли от Кремля ожидать запуска по полигону на Новой Земле ракеты с ядерной боевой частью – зависит лишь от оценки психического состояния Путина", — подытожили аналитики.

Подводные ядерные испытания США, 1958 год

Напомним, 5 ноября Военно-воздушные силы США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Главная цель тестового пуска МБР заключалась в проверке надежности, оперативной готовности и точности ракетной системы.

В аналитическом материале Центра стратегических и международных исследований было отмечено, что заявление президента РФ Владимира Путина об "успешных испытаниях" ракеты с ядерной установкой "Буревестник" вновь вернуло мир к теме ядерного шантажа.