США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III: пролетела 6000 км (фото)

5 ноября 2025 года Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III (GT 254). Ракета взлетела с космической базы Ванденберг.

Главная цель тестового пуска МБР Minuteman III — проверка надежности, оперативной готовности и точности, сообщила пресс-служба военной базы Ванденберг (Vandenberg Space Force Base). Ракета стартовала с шахтной пусковой установки под наблюдением самолетов E-6B Mercury и вона долетела до атолла Кваджалейн. Путь, который успешно преодолела баллистическая ракета — 4 200 миль (6 700 км).

Американское военное командование подробно описало, как происходили испытания Minuteman III. Указано, что пуск состоялся в 1:35 у.е. PT 5 ноября (в 11:35 по Киеву). В итоге сегодняшние испытания — 60. В операции принимали участие экипажи 625-й эскадрильи стратегических операций, руководивших пуском с борта самолета E-6B Mercury, а также 377-й группы испытаний и 576-й эскадрильи летных испытаний. Стартовала ракета с Западного испытательного полигона на базе Ванденберг, а ударила по запланированной мишени на полигоне противоракетной обороны им. Р. Рейгана на атолле Кваджалейн на Маршалловых Островах.

МБР США - путь ракеты Minuteman III с базы Ванденберг Фото: Google Maps

"Этот запуск является частью серии плановых и периодических мероприятий, имеющих решающее значение для оценки и подтверждения возможностей Minuteman III", — подчеркнуло командование.

За полетом Minuteman III следили передовые датчики — "метрические и сигнатурные радары, оптические датчики и телеметрические системы", которые собрали исключительно ценные данные о полете МКБ.

"Поскольку ВВС США модернизируют свои межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) системой вооружения LGM-35A Sentinel, поддержка боеготовности существующих Minuteman III остается главным приоритетом", — сообщили на базе Ванденберга.

МКБ США – что известно о Minuteman III

Minuteman III (LGM-30G) — межконтинентальная баллистическая ракета США, запускаемая из подземных шахт и вставшая на вооружение американской армии с 2013 года, объяснили на портале аналитического центра CSIS.

Основные характеристики Minuteman III:

максимальная дальность – до 13 тыс. км;

скорость – около 23 Махов (24 тыс. км/ч);

физические размеры – длина 18 м, диаметр 1,8 м, стартовая масса 34 тонны;

боевая нагрузка – до трех боеголовок Mk12 (вес до 500 кг, мощность 12-14 килотонн);

ориентировочная цена – от 7 млн ​​дол.

Отметим, сообщение об испытаниях МБР США появилось после того, как президент Дональд Трамп напомнил Москве, что Вашингтон готов провести ядерные испытания после пуска российского "Буревестника" с ядерным двигателем.

Напомним, 22 октября РФ провела тренировку ядерной триады, в которой провела пробные пуски ракеты "Ярс" наземного базирования, ракету "Синева" морского базирования и подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС.