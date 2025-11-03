У Трампа готовятся к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты, – СМИ

После заявлений российского президента Владимира Путина о якобы успехе ракет "Посейдон" и развертывании "Буревестника", способных нести ядерный заряд, американский президент Дональд Трамп тоже решил показать свой потенциал и распорядился возобновить испытания.

Соединенные Штаты запланировали первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной нести ядерный заряд, но не оснащенной боеголовкой, сообщает Newsweek.

Ссылаясь на навигационные предупреждения, Марко Лангбрук, преподаватель факультета аэрокосмической инженерии Делфтского технического университета (Нидерланды), сообщил, что предстоящий испытательный пуск американской МБР Minuteman III состоится в период со среды по четверг (5-6 ноября).

Ракета должна стартовать с Космической базы Ванденберг в Калифорнии и достичь испытательного полигона системы противоракетной обороны имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана, а также пяти обозначенных зон космического мусора.

Траектория возможного полета МБР Minuteman III в случае запуска Фото: Скриншот

Это станет вторым случаем проведения испытаний ядерными силами США с сентября. Тогда подводная лодка запустила четыре невооруженные баллистические ракеты подводного базирования Trident II D5 Life Extension в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Журналисты издания обратились за комментариями к Командованию глобального удара ВВС США, которое отвечает за МБР и ядерные бомбардировщики страны, однако им пока что не ответили.

На прошлой неделе Трамп объявил в социальных сетях о том, что он приказал Министерству обороны немедленно начать испытания ядерного оружия, поскольку Россия и Китай — основные ядерные соперники США — продолжают испытания своих арсеналов.

Крис Райт, министр энергетики, поспешил уточнить, что испытания не будут включать в себя реальные взрывы. Вместо этого будут задействованы все остальные компоненты ядерного оружия, чтобы гарантировать возможность запуска атомного взрыва.

По данным Проекта ядерной информации Федерации американских ученых, ВВС США располагают 400 МБР Minuteman III, развернутыми в шахтах в Колорадо, Монтане, Небраске, Северной Дакоте и Вайоминге, с дальностью полета более 6000 миль.

Запуск ракеты Minuteman III

Хотя флот МБР Minuteman III насчитывает 800 ядерных боеголовок, каждая из которых развернута только с одной, технически ракеты способны нести две или три боеголовки, если ВВС решит оснастить их дополнительными боеголовками.

Напомним, в РФ спустили на воду подводный атомный крейсер "Хабаровск", который станет носителем "Посейдонов".

Также сообщалось, что испытания новейшей российской ракеты 9М730 "Буревестник" могут стать новым витком ядерной гонки между РФ и США. Трамп отреагировал на маневры Путина.