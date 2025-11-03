У Трампа готуються до випробування міжконтинентальної балістичної ракети, — ЗМІ

Після заяв російського президента Володимира Путіна про нібито успішне ракет "Посейдон" і розгортання "Буревісника", здатних нести ядерний заряд, американський президент Дональд Трамп теж вирішив показати свій потенціал і розпорядився відновити випробування.

Сполучені Штати запланували перше випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), здатної нести ядерний заряд, але не оснащеної боєголовкою, повідомляє Newsweek.

Посилаючись на навігаційні попередження, Марко Лангбрук, викладач факультету аерокосмічної інженерії Делфтського технічного університету (Нідерланди), повідомив, що майбутній випробувальний пуск американської МБР Minuteman III відбудеться в період із середи до четверга (5-6 листопада).

Ракета має стартувати з Космічної бази Ванденберг у Каліфорнії і досягти випробувального полігону системи протиракетної оборони імені Рональда Рейгана на атолі Кваджалейн (Маршаллові острови) в центральній частині Тихого океану, а також п'яти позначених зон космічного сміття.

Відео дня

Траєкторія можливого польоту МБР Minuteman III у разі запуску Фото: Скриншот

Це стане другим випадком проведення випробувань ядерними силами США з вересня. Тоді підводний човен запустив чотири неозброєні балістичні ракети підводного базування Trident II D5 Life Extension в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Журналісти видання звернулися по коментарі до Командування глобального удару ВПС США, яке відповідає за МБР і ядерні бомбардувальники країни, однак їм поки що не відповіли.

Минулого тижня Трамп оголосив у соціальних мережах про те, що він наказав Міністерству оборони негайно почати випробування ядерної зброї, оскільки Росія і Китай — основні ядерні суперники США — продовжують випробування своїх арсеналів.

Кріс Райт, міністр енергетики, поспішив уточнити, що випробування не включатимуть у себе реальні вибухи. Замість цього будуть задіяні всі інші компоненти ядерної зброї, щоб гарантувати можливість запуску атомного вибуху.

За даними Проекту ядерної інформації Федерації американських учених, ВПС США мають у своєму розпорядженні 400 МБР Minuteman III, розгорнутих у шахтах у Колорадо, Монтані, Небрасці, Північній Дакоті та Вайомінгу, з дальністю польоту понад 6000 миль.

Запуск ракети Minuteman III

Хоча флот МБР Minuteman III налічує 800 ядерних боєголовок, кожна з яких розгорнута тільки з однією, технічно ракети здатні нести дві або три боєголовки, якщо ВПС вирішить оснастити їх додатковими боєголовками.

Нагадаємо, у РФ спустили на воду підводний атомний крейсер "Хабаровськ", який стане носієм "Посейдонів".

Також повідомлялося, що випробування новітньої російської ракети 9М730 "Буревісник" можуть стати новим витком ядерної гонки між РФ і США. Трамп відреагував на маневри Путіна.