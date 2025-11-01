У Росії спустили на воду новий атомний крейсер: може стати носієм "Посейдонів" (відео)

Міноборони РФ заявило, що на підприємстві "Севмаш" у Сєвєродвінську відбувся спуск на воду важкого атомного ракетного крейсера "Хабаровськ", який, за твердженням розробників, може бути, зокрема, носієм атомного підводного безпілотного апарата "Посейдон".

Церемонію виведення підводного човна з елінгу оборонне відомство показало на своїх офіційних акаунтах у соцмережах.

"Хабаровськ" спроектовано АТ "Центральне конструкторське бюро морської техніки "Рубін". За словами міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова, "носій підводної зброї і роботизованих засобів дасть змогу успішно розв'язувати завдання із забезпечення безпеки морських кордонів Росії і захисту її національних інтересів у різних районах Світового океану".

Підводний човен "Хабаровськ" оснащений сучасною морською підводною зброєю, зокрема роботизованими засобами різного призначення.

Субмарину заклали за проектом 09851 на Північному машинобудівному підприємстві 2014 року. Уперше про човен стало відомо в листопаді 2015 року з презентації системи "Статус-6", де "Хабаровськ" (проєкт 09851) і К-329 "Бєлгород" (проєкт 09852) розглядалися як основні носії системи

Відео дня

Про те, що "Хабаровськ" стане першим кораблем-носієм "Посейдонів", побудованим з нуля, повідомлялося давно.

Кораблю ще належить пройти підводні випробування. Після них він увійде до складу нової дивізії, що формується у 2024-2025 роках на Камчатці

29 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив про "успішне випробування" атомного підводного безпілотного апарата "Посейдон". За його словами, апарат із ядерною енергетичною установкою було запущено з підводного човна і "пройшов певну кількість часу".

Раніше він говорив так само говорив про успішне випробування перспективної ракети "Буревісник", яка теж з ядерною енергетичною установкою. Деякі експерти вважають, що зброя нібито зможе обходити передову американську систему ПРО "Золотий купол", яка створюється для захисту від балістичних і гіперзвукових ракет.

Нагадаємо, у НАТО висміяли підводний човен РФ "Новоросійськ", який є носієм крилатих ракет "Калібр".