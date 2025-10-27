Ракета "Буревісник" здатна прорвати "Золотий купол" США: що кажуть аналітики

Нова російська крилата ракета "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою теоретично зможе подолати американську систему протиракетної оборони, вважають аналітики. А заява Володимира Путіна про підготовку до її розгортання стала "жорстким сигналом Заходу" після провалу планів зустрічі на вищому рівні з Дональдом Трампом.

Випробування новітньої російської ракети 9М730 "Буревісник" може стати новим витком ядерної гонки між Російською Федерацією та Сполученими Штатами. Зброя нібито зможе обходити передову американську систему ПРО "Золотий купол", яка створюється для захисту від балістичних і гіперзвукових ракет. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

"Це поганий розвиток подій. Це ще одна зброя зі сфери наукової фантастики, яка дестабілізуватиме ситуацію, і з якою буде важко впоратися в рамках контролю над озброєннями", — зазначив експерт у галузі ядерного роззброєння Джеффрі Льюїс.

Ще один фахівець із Женеви, Павло Подвиг, вважає, що ця ракета не буде корисною для РФ. Вона призначена для удару у відповідь на ядерну атаку США, але в разі такого, перші атаки будуть спрямовані саме на стартові майданчики "Буревісника".

Розробка російської ракети "Буревісник"

Політичний контекст випробувань

Заяви Путіна про випробування "Буревісника", на думку інших аналітиків, варто розглядати не тільки у військовому, а й у дипломатичному контексті. Москва раніше пропонувала продовжити дію договору СНО-3 — останньої великої угоди між Росією і США про контроль над стратегічними озброєннями, термін якої спливає в лютому. Продовження документа могло б дозволити Росії зосередити зусилля на військових діях в Україні та уникнути дорогого нарощування ядерних арсеналів.

Тим часом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у випробуваннях новітньої ракети "немає нічого такого", що повинно було б викликати напруженість між Москвою і Вашингтоном, оскільки двосторонні відносини, за його словами, і так перебувають на мінімальному рівні.

"Поки лише намітилися перші боязкі зусилля, для того, щоб вивести ці відносини зі стану такого, колишнього заціпеніння", — додав Пєсков.

Раніше Фокус зібрав думки експертів про "Золотий купол" Дональда Трампа і з'ясував, чи вистачить для грошей у США і чому нові "Зоряні війни" на орбіті небезпечні для всього людства.

На початку жовтня стало відомо, що Китай оголосив про успішне випробування і розгортання прототипу глобальної платформи протиракетної оборони, яка є свого роду аналогом американського "Золотого купола".