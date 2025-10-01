Китай уже створив свій "Золотий купол" ППО: чому США відстають у космічній гонці, — аналітики

Китай оголосив про успішне випробування і розгортання прототипу глобальної платформи протиракетної оборони, яка, за твердженням розробників, здатна відстежувати до 1000 запусків ракет по всьому світу.

Систему, що отримала назву "розподілена платформа раннього виявлення з використанням великих даних", уже передано в експлуатацію Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Про це повідомила 30 вересня газета South China Morning Post з посиланням на дані Нанкінського науково-дослідного інституту електронних технологій.

Зазначається, що по суті китайці розробили вітчизняний прототип "Золотого купола", тоді як США встигли тільки розробити план передової системи ПРО.

Архітектура та можливості системи

Експерти з Army Recognition зазначають, що китайська система об'єднує дані від космічних, повітряних, морських і наземних датчиків, формуючи єдине інформаційне поле. Вона проводить до 1000 паралельних завдань обробки, формуючи сповіщення про пуски, дані про траєкторії, зображення цілей і оцінки ідентифікації. Ці результати надходять у штаб-квартиру НВАК, забезпечуючи централізоване управління.

Для передачі інформації використовується протокол QUIC (Quick UDP Internet Connections), стійкий до електронних перешкод і збоїв. Також архітектура передбачає накопичення даних для навчання штучного інтелекту, що має підвищити точність роботи системи в майбутньому. І хоча розробники стверджують, що це перша у світі ПРО-платформа із заявленим глобальним охопленням, вона поки що залишається прототипом і потребує подальшого доопрацювання.

Порівняння з американським проєктом

Американська ініціатива "Золотий купол" (Golden Dome) була представлена 20 травня 2025 року президентом Дональдом Трампом. Проєкт передбачає розгортання понад 1000 супутників і космічних перехоплювачів, пов'язаних із наземними та повітряними системами через мережу ШІ. Однак у США роботи перебувають на стадії планування: демонстраційний потенціал прогнозується лише до 2028 року.

Важливо

США екстрено розробляють аналог "Залізного куполу" для захисту від балістичних і гіперзвукових ракет, – CNN

Вартість американської програми залишається предметом суперечок, зазначають аналітики. Якщо адміністрація Трампа оцінила її в 175 млрд доларів, то в Конгресі США назвали суму 831 млрд, а незалежні прогнози доходять до 1,6-5 трлн доларів. Експерти кажуть, що головною проблемою є не розробка перехоплювачів, а управління даними та інтеграція застарілих і нових систем.

Тим часом Пекін демонструє швидший прогрес у створенні прототипів, ніж Вашингтон, що раніше спостерігалося і в програмах з гіперзвукової зброї, бойових лазерів і винищувачів нового покоління. На думку фахівців, раннє розгортання китайського прототипу може змінити баланс сил у сфері глобальної протиракетної оборони, хоча сама система ще поки що залишається у стадії випробувань і масштабування.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що система ПРО "Золотий купол", анонсована Трампом, матиме безпрецедентну складність. Згідно із заявами, проєкт являє собою чотирирівневу систему оборони.