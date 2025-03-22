США екстрено розробляють аналог "Залізного куполу" для захисту від балістичних і гіперзвукових ракет, – CNN

Білий дім дав чітку вказівку не заощаджувати на реалізації проєкту. Одне з джерел стверджує, що "Золотий купол" – це поки що лише ідея. Її активно обговорюють та прораховують бюджет.

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США розробляють нову систему протиракетної оборони під назвою "Золотий купол" (Golden Dome). Проєкт спрямований на захист території США від ракет великої дальності. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що "Золотий купол" – це спроба адміністрації Трампа розробити системи протиракетної оборони на кшталт ізраїльського "Залізного купола".

"Американські військові терміново розробляють систему ПРО "Золотий купол", здатну захистити США від ударів ракет великої дальності. Білий дім доручив Пентагону не обмежуватися в коштах на створення цього проєкту, назвавши його одним з головних оборонних пріоритетів президента Дональда Трампа", — йдеться в повідомленні CNN.

Зазначається, що Білий дім дав чітку вказівку не заощаджувати на реалізації проєкту. Одне з джерел стверджує, що "Золотий купол" – це поки що лише ідея. Її активно обговорюють та прораховують бюджет. Головна проблема полягає в тому, щоб закрити протиракетною системою всю територію Штатів.

Проєкт "Золотий купол" наразі перебуває на стадії концепції й передбачає створення системи, подібної до ізраїльського "Залізного купола". Проте американська версія суттєво відрізнятиметься, оскільки має забезпечити захист усієї території США від сучасних балістичних і гіперзвукових ракет.

Нагадаємо, що Фокус писав, навіщо США "Золотий купол", і як Трамп натякнув на підготовку до глобальної війни.

Також повідомлялося, що 21 березня повідомлялося, що президент США Дональд Трамп віддасть наказ про початок військових дій проти Ірану, щоб не допустити появи у країни ядерної зброї.