Навіщо США "Золотий купол"? Як Трамп натякнув на підготовку до глобальної війни

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Трамп у своєму конгресспіч емоційно накреслив шлях реімперіалізації США. На цей шлях у свій час стали Китай, Туреччина, Британія, РФ тощо. Тепер — і США через ресентімент американської мрії.

Американці акцептують модель утримання світового лідерства за рахунок публічного придушення впливу і значення інших країн. Через митні тарифи, інформаційні війни та дипломатичний тиск. Тактично поки це працює.

Також через промову Трампа була проведена готовність Зеленського до дипломатії із Путіним. Виглядало як "скріплення" через вуста Трампа невідворотності мирного треку, що, власне, призведе до звуження можливостей для маневрування України.

І, так, США готуються стратегічно до майбутньої глобальної війни. Трамп про це натякнув у промові ініціативами щодо ППО Golden Dome та морського флоту.

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