Бліцкриг Дональда Трампа. Як новий президент змушує всіх кидатися і кричати від жаху

Related video

Нагадую, березень — місяць жахів. Тож усе в межах патології.

Для початку зафіксуємо головне. Матеріальний результат (на полі бою, наприклад) — досягається нешвидко, є інерція. Тижні, місяці. А інформаційний результат досягається миттєво, щойно сигнал проникає в голову і підпорядковує свідомість. Завдання інформаційного результату — максимально прискорювати матеріальний.

У всьому, що зараз відбувається, явно позначилися дві позиції.

Перша — фактор часу. Час первинний. Рахунок іде на лічені тижні-місяці. Трамп зробив очевидну ставку на бліцкриг. Тому що в нього час закінчується швидше за всіх. Час — це найтвердіша валюта зараз, найрідкоземельніший метал. ЄС буде тягнути час і торгуватися. Росія буде тягнути і торгуватися. Нас будуть інформаційно і не тільки спопеляти, тому що ми — найслабша і найзалежніша ланка. На вигляд.

Друга. У діях Трампа видно чітку лінію — вони націлені на зміцнення ядра підтримки. Завдання таких дій — щоб ядро фанатиків стояло горою за Трампа, а всі інші кидалися і кричали від жаху, втративши здатність діяти організовано і досягати своїх цілей. Можна тупо знехтувати фактами і торохтіти про 350 ярдів і біолабораторії, бо це вражає ядро.

Тому, коли вам пропонують кидатися і кричати від жаху — не варто цього робити. На ситуацію не вплинете, тільки втомитеся.

Витримати тиск Трампа Фото: AP News

Основна загроза для Трампа — значне падіння рейтингу вже через кілька місяців, коли не буде явних результатів. Щоб пом'якшити і сповільнити наслідки, накачуються всі форми ірраціональної віри в лідера, наймахровіше мракобісся, яке прямим текстом озвучують голова ФБР, генеральний прокурор та інші особи. Це інквізиція з опричниками в одному флаконі. Навіть аятоли не виглядають чимось дуже далеким. А корейський пухляш записує в блокнот.

Для занурення в атмосферу рекомендую подивитися установче засідання кабінету Трампа. Це збори секти змовників, які починають релігійну війну з поправкою на методи 21 століття. З першочерговим завданням — поламати систему стримувань і противаг усередині США, щоб захопити абсолютну владу.

Тому зараз треба ментально вистояти.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо