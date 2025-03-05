Думки
Про гарантії та граблі: які висновки Україні потрібно зробити з історії із Трампом
Із Трампа теж потрібно отримати користь, незважаючи на всі ті емоції, які зараз українці відчувають щодо нього, закликає політичний аналітик Максим Ялі. У кожного мінуса є свої плюси — і він перераховує чотири проблеми, перетворюючи їх на переваги...
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У кожного мінуса є свої плюси.
Урок, який мають винести українці з усієї цієї ситуації з Трампом, зупиненням допомоги і війною загалом, полягає в такому:
- Немає вічних гарантій безпеки. За всю історію було підписано десятки тисяч договорів про ненапад/гарантії безпеки тощо. Але всі вони порушувалися, коли баланс сил змінювався і одна зі сторін вважала, що він перестав бути вигідним. Для прикладу — Пакт Молотова-Ріббентропа і договір між СРСР та Німеччиною про ненапад 1939 р. Гітлер вирішив, що потрібно нападати першим, тому що Сталін все одно нападе. І напав би, цьому є маса свідчень і доказів, що СРСР готувався до війни. Тільки не оборонної.
- Сподіватися потрібно тільки на себе і власні сили. І прихід Трампа до влади та його рішення — найкраще тому підтвердження. З 2015 року, коли війна на Донбасі була "заморожена", ми не побудували жодного патронного заводу. Одну "Богдану". Пару дивізіонів "Нептунів" максимум. Будували дороги. Не готувалися до війни 7 років. Список можна довго продовжувати.
- Не сс...ти проти вітру. Уміти бути вдячним за надану допомогу. Із цим у нас величезні проблеми. Усе могло бути набагато гірше, якби не допомога партнерів, яких ми обс...раємо, коли вони перестають виконувати беззаперечно наші "хотілки".
- Завжди може бути гірше, якщо нічого не робити самим.
Ось цей урок нам ще належить засвоїти.
Чи зробимо ми висновки з цієї трагедії, яка сталася з нами у 2022-му?
Сильно сумніваюся.
"Наступати на граблі" — наша улюблена забава.
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