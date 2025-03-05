Про гарантії та граблі: які висновки Україні потрібно зробити з історії із Трампом

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У кожного мінуса є свої плюси.

Урок, який мають винести українці з усієї цієї ситуації з Трампом, зупиненням допомоги і війною загалом, полягає в такому:

Немає вічних гарантій безпеки. За всю історію було підписано десятки тисяч договорів про ненапад/гарантії безпеки тощо. Але всі вони порушувалися, коли баланс сил змінювався і одна зі сторін вважала, що він перестав бути вигідним. Для прикладу — Пакт Молотова-Ріббентропа і договір між СРСР та Німеччиною про ненапад 1939 р. Гітлер вирішив, що потрібно нападати першим, тому що Сталін все одно нападе. І напав би, цьому є маса свідчень і доказів, що СРСР готувався до війни. Тільки не оборонної. Сподіватися потрібно тільки на себе і власні сили. І прихід Трампа до влади та його рішення — найкраще тому підтвердження. З 2015 року, коли війна на Донбасі була "заморожена", ми не побудували жодного патронного заводу. Одну "Богдану". Пару дивізіонів "Нептунів" максимум. Будували дороги. Не готувалися до війни 7 років. Список можна довго продовжувати. Не сс...ти проти вітру. Уміти бути вдячним за надану допомогу. Із цим у нас величезні проблеми. Усе могло бути набагато гірше, якби не допомога партнерів, яких ми обс...раємо, коли вони перестають виконувати беззаперечно наші "хотілки". Завжди може бути гірше, якщо нічого не робити самим.

Ось цей урок нам ще належить засвоїти.

Чи зробимо ми висновки з цієї трагедії, яка сталася з нами у 2022-му?

Сильно сумніваюся.

"Наступати на граблі" — наша улюблена забава.

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