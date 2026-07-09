Ракети для "Петріот" — шлях до закінчення війни: які карти Трамп вирішив дати Україні

Якщо Трамп дійсно надасть Україні ліцензію на виробництво ракет для "Петріот", то це буде вже "вудка", а не "риба".

Звісно, на будівництво самого заводу, запуск виробництва ракет, його розширення тощо знадобиться чимало часу в умовах тривалого терору з боку РФ. Але це набагато краще зі стратегічного погляду, ніж вічно стояти в черзі за невеликою партією ракет. Тим більше в умовах глобального дефіциту на них і ще більшого попиту.

І, безперечно, це стане важливим аргументом у переговорах щодо припинення російської агресії із самим Путіним.

Бо доки Путін вважатиме, що він може, немов у тирі, обстрілювати військові та цивільні об’єкти навіть у Києві, який є найбільш захищеним системами ППО та ПРО, вбивати десятки цивільних людей балістичними ракетами з метою підірвати дух опору українців, перебуваючи водночас в ілюзіях щодо швидкої перемоги, він не зупинить цю криваву бійню.

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Тож чекаємо на результати переговорів між Трампом і Зеленським.

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