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Думки

Ракети для "Петріот" — шлях до закінчення війни: які карти Трамп вирішив дати Україні

Ліцензія на виробництво ракет для системи ППО "Петріот", яку Дональд Трамп погодився передати Україні, виводить протистояння з Росією на новий рівень, переконаний політичний аналітик Максим Ялі. Це — один із найефективніших засобів, щоб все-таки змусити Путіна припинити війну.

Максим Ялі
Максим Ялі
Експерт-міжнародник
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Зеленський і Трамп на зустрічі в Анкарі
Домовилися! | Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Якщо Трамп дійсно надасть Україні ліцензію на виробництво ракет для "Петріот", то це буде вже "вудка", а не "риба".

Звісно, на будівництво самого заводу, запуск виробництва ракет, його розширення тощо знадобиться чимало часу в умовах тривалого терору з боку РФ. Але це набагато краще зі стратегічного погляду, ніж вічно стояти в черзі за невеликою партією ракет. Тим більше в умовах глобального дефіциту на них і ще більшого попиту.

І, безперечно, це стане важливим аргументом у переговорах щодо припинення російської агресії із самим Путіним.

Бо доки Путін вважатиме, що він може, немов у тирі, обстрілювати військові та цивільні об’єкти навіть у Києві, який є найбільш захищеним системами ППО та ПРО, вбивати десятки цивільних людей балістичними ракетами з метою підірвати дух опору українців, перебуваючи водночас в ілюзіях щодо швидкої перемоги, він не зупинить цю криваву бійню.

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Тож чекаємо на результати переговорів між Трампом і Зеленським.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані матеріали в рубриці "Думки" несе автор.

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