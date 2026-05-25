Спасибі Усику, респект Верховену: і всім є, про що подумати

Бій Усика проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена нагадав мені бій Тайсона Ф'юрі, на той момент чемпіона світу за версією WBC, проти вихідця з ММА Френсіса Нгану.

Перед боєм також ніхто з експертів не давав жодного шансу нігерійцю, який не мав боксерського досвіду.

Також боксерська громадськість обурювалася з приводу того, що на кону стояв пояс WBC.

"Бій Усика проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена нагадав мені бій Тайсона Ф'юрі, на той момент чемпіона світу за версією WBC, проти вихідця з ММА Френсіса Нгану", — пише Максим Ялі.

Ф'юрі тоді, як і Усик зараз, вважався найсильнішим боксером у надважкій вазі і беззаперечним фаворитом бою, з "0" у графі поразок.

Але, на відміну від Ф'юрі, який явно недооцінив свого суперника, Усик зміг у найскладніший і найважливіший момент додати і удострочити Верховена в 11-му раунді.

Відео дня

Ф'юрі, навпаки, сам встиг побувати в нокдауні в ранніх раундах, і бій у підсумку пройшов усю дистанцію. І багато хто вважав, що він тоді його програв.

Так, зупинка бою за секунду до закінчення 11 раунду обґрунтовано викликала запитання і в самого Верховена, і в боксерської громадськості.

Упевнений, Усик "дотиснув" би його у фінальному раунді і ні в кого не було б питань.

Але, в будь-якому разі, Усику є зараз над чим подумати, як і після його бою з Брієдісом у крузервейті.

Впадало в око, що в кутку його секундував не Ткаченко, під керівництвом якого він зібрав усі пояси в надважкій вазі, а молодий тренер Голуб, який став відомим за роботою з Берінчиком.

Звичайно, було б дуже прикро, якби Усик програв уперше в професійній кар'єрі кікбоксеру без досвіду боїв у професійному боксі.

Це був би найвідоміший апсет і міг вмить перекреслити всі досягнення Усика.

Принаймні, галас у ЗМІ стояв би довго...

Важливо

Усик отримав нових суперників після перемоги: з ким зустрінеться український чемпіон

Усик вийшов із найбільшою вагою в кар'єрі — 105 кг. Був не такий легкий на ногах і швидкий, за рахунок чого перемагав Джошуа і Ф'юрі.

Дивно, але Верховен перевершував його і за "воркрейтом" — щільністю бою.

Зараз багато хто писатиме про те, що Усик постарів і йому пора йти.

Але я думаю, що Усик не захоче завершувати свою блискучу кар'єру на такій вельми "мінорній", хоч і переможній ноті.

У будь-якому разі, вітаю всіх із такою важливою для всіх українців Перемогою, яку не змогли затьмарити пі**ри з-за "порєбріка", що влаштували ракетно-дроновий Армагеддон у Києві цієї ночі.

А Верховену, безумовно, РЕСПЕКТ!

Зрештою, саме за його непередбачуваність ми так любимо бокс у надважкій вазі.

Джерело.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.