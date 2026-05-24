Усик отримав нових суперників після перемоги: з ким зустрінеться український чемпіон

Олександр Усик найближчим часом проведе бій проти німецького боксера Агіта Кабаєла. Також вже запланований реванш для Ріко Верховена у Нідерландах.

Очільник Генерального управління розваг Саудівської Аравії Турки Аль аш-Шейх одразу після перемоги Олександра Усика у Єгипті вирішив, з ким у подальшому зустрічатиметься український чемпіон. Про це спортивний функціонер розповів після завершення поєдинку з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Представник Саудівської Аравії Турки Аль Аш-Шейх, як один з головних інвесторів світового боксу, під час традиційної конференції на рингу після бою, заявив, що Ріко Верховен має отримати на другий шанс.

Німецький боксер Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) стоїть у черзі на пояс World Boxing Council, але Верховен, зауважив саудит, заслуговує на реванш після цього поєдинку.

Відео дня

Усик, своєю чергою, погодився на пропозицію Аль Аш-Шейха. Останній наголосив, що реванш Усик — Верховен відбудеться в Голландії, на батьківщині Ріко після бою з "тимчасовим" чемпіоном WBC Кабаєлом.

Нагадаємо, Олександр Усик захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC, перемігши нідерландську легенду кікбоксингу Ріко Верховена в 11 раунді. Усик присвятив свою перемогу захисникам України, наголосивши, що його родина під час бою перебувала у бомбосховищі через російську масовану атаку.

Після перемоги Усика у ринг вийшов тимчасовий чемпіон WBC, німецький професійний боксер Агіт Кабаєл, вимагаючи організувати бій проти українця. Чемпіон же заявив, що готовий до поєдинку, якщо його належним чином організують.