Усик получил новых соперников после победы: с кем встретится украинский чемпион

Александр Усик в ближайшее время проведет бой против немецкого боксера Агита Кабаела. Также уже запланирован реванш для Рико Верховена в Нидерландах.

Глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сразу после победы Александра Усика в Египте решил, с кем в дальнейшем будет встречаться украинский чемпион. Об этом спортивный функционер рассказал после завершения поединка с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Представитель Саудовской Аравии Турки Аль Аш-Шейх, как один из главных инвесторов мирового бокса, во время традиционной конференции на ринге после боя, заявил, что Рико Верховен должен получить на второй шанс.

Немецкий боксер Агит Кабаел (27-0, 19 КО) стоит в очереди на пояс World Boxing Council, но Верховен, заметил саудит, заслуживает реванша после этого поединка.

Усик, в свою очередь, согласился на предложение Аль Аш-Шейха. Последний отметил, что реванш Усик — Верховен состоится в Голландии, на родине Рико после боя с "временным" чемпионом WBC Кабаелом.

Напомним, Александр Усик защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, победив нидерландскую легенду кикбоксинга Рико Верховена в 11 раунде. Усик посвятил свою победу защитникам Украины, отметив, что его семья во время боя находилась в бомбоубежище из-за российской массированной атаки.

После победы Усика в ринг вышел временный чемпион WBC, немецкий профессиональный боксер Агит Кабаел, требуя организовать бой против украинца. Чемпион же заявил, что готов к поединку, если его должным образом организуют.