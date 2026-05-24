Защитил титул чемпиона мира: Александр Усик победил Рико Верховена (видео)

Александр Усик защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, победив нидерланднскую легенду кикбоксинга Рико Верховена.

Усик победил своего оппонента в 11 раунде. Фокус посмотрел трансляцию боя и делится результатами.

Несмотря на комментарии экспертов, которые прогнозировали не более 4-5 раундов, Рико Верховен выглядел довольно уверенно на ринге.

По данным CompuBox, за первые восемь раундов Верховен нанес 57 сильных ударов, тогда как Александр Усик — лишь 53.

В десятом раунде оба бойца выглядели истощенными, однако продолжали наносить удары и пытаться пробить блок друг друга.

В начале 11 раунда выглядело так, что Верховен более подвижный, однако на третьей минуте раунда Усику удалось нанести сокрушительный удар, от которого голландец упал на колени. Верховену удалось подняться, но Усик продолжил атаку, после чего рефери остановил бой.

В своей победной речи Усик отметил, что его семья в Украине во время боя находилась в бомбоубежище из-за российской массированной атаки.

Усик посвятил эту победу украинским бойцам и защитникам Украины.

"Слава Богу это все. Слава Украине!", — сказал Усик в конце речи.

Верховен не согласился с решением об остановке боя

Рико Верховен сразу после поединка заявил журналистам, что не согласился с решением об остановке боя и хотел выйти из ринга с поднятой головой.

В то же время голландец отметил, что гордится и благодарен за проведение боя. Он также добавил, что был близок к победе.

"Это был хороший бой!", — подчеркнул Верховен.

