Нежность перед битвой: Усик ответил на звонок жены перед поединком в Египте (видео)

Во время пресс-конференции перед предстоящим поединком в Египте Александр Усик совершил очень трогательный поступок. Он ответил жене, которая ему неожиданно позвонила.

Александр Усик, чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик очаровал соцсети. Он ответил на звонок жены во время пресс-конференции перед боем Усик — Верховен. Перед журналистами и фотографами он ответил на звонок и показал жену присутствующим в зале. Видео разошлось по соцсетям.

Екатерина Усик позвонила мужу по FaceTime, и Александр ответил прямо во время официального мероприятия. Видео сразу разлетелось в социальных сетях, в частности, в TikTok.

Пара не смогла долго поговорить, ведь в зале было довольно громко. Поэтому Усик жестами показал, где находится и что у него все хорошо.

Пользователи соцсетей оценили поступок Усика, а видео разлетелось.

После милого случая украинцы в соцсетях начали писать, что такой поступок — достоин уважения. Екатерина Усик сейчас находится в Египте, где состоится бой ее мужа

Бой "Усик — Верховен" — что известно

Поединок Усик — Верховен в Украине будет показывать онлайн-телевидение DAZN и Киевстар ТВ. На платформе покажут полный вечер бокса со всем файткардом. Начало основной трансляции — в 18:00 по киевскому времени.

После официального объявления поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александром Усиком и "королем кикбоксинга" Рико Верховеном, букмекеры назвали украинца абсолютным фаворитом.

Шансы на победу Усика оценивают коэффициентом 1,09 (наиболее вероятный исход — нокаут). На триумф нидерландца дают 8,00, а на ничью — 26,00. Досрочная победа Верховена оценивается в 15,00, а его выигрыш по очкам — в 26,00.

Боксерский бой состоится в субботу, 23 мая, в Гизе возле пирамид. Это будет добровольная защита украинцем титула WBC, который Верховен заберет себе в случае победы.

Александр также будет защищать пояса WBA и IBF: в случае его поражения они станут вакантными, поскольку нидерландец не входит в рейтинги этих организаций. Кроме того, победитель противостояния получит специальный пояс WBC "Король Нила".

Напомним, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (Украина) и чемпион мира по кикбоксингу Рико Верховен (Нидерланды) взвесились перед выходом на поединок. На видео из Гизы украинец показал рекордный вес и еще раз посмотрел в глаза сопернику.

Также журналисты пообщались с польским тренером Усика, который оценил физическую форму и шансы на победу своего подопечного.