Ніжність перед битвою: Усик відповів на дзвінок дружини перед поєдинком у Єгипті (відео)

Під час пресконференції перед майбутнім поєдинком в Єгипті Олександр Усик зробив дуже зворушливий вчинок. Він відповів дружині, яка йому несподівано зателефонувала.

Олександр Усик, чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик замилував соцмережі. Він відповів на дзвінок дружини під час пресконференції перед боєм Усик — Верховен. Перед журналістами та фотографами він відповів на дзвінок та показав дружину присутнім у залі. Відео розійшлось соцмережами.

Катерина Усик подзвонила чоловікові по FaceTime, і Олександр відповів прямо під час офіційного заходу. Відео відразу розлетілося у соціальних мережах, зокрема, у TikTok.

Пара не змогла довго поговорити, адже у залі було доволі гучно. Тож Усик жестами показав, де перебуває і що в нього все добре.

Користувачі соцмереж оцінили вчинок Усика, а відео розлетілось.

Після милого випадку українці в соцмережах почали писати, що такий вчинок — гідний поваги. Катерина Усик нині перебуває в Єгипті, де відбудеться бій її чоловіка

Бій "Усик — Верховен" — що відомо

Поєдинок Усик — Верховен в Україні показуватиме онлайн-телебачення DAZN та Київстар ТБ. На платформі покажуть повний вечір боксу з усім файткардом. Початок основної трансляції – о 18:00 за київським часом.

Після офіційного оголошення поєдинку між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександром Усиком та "королем кікбоксингу" Ріко Верховеном, букмекери назвали українця абсолютним фаворитом.

Шанси на перемогу Усика оцінюють коефіцієнтом 1,09 (найбільш імовірний результат — нокаут). На тріумф нідерландця дають 8,00, а на нічию — 26,00. Дострокова перемога Верховена оцінюється в 15,00, а його виграш за очками — у 26,00.

Боксерський бій відбудеться в суботу, 23 травня, в Гізі біля пірамід. Це буде добровільний захист українцем титулу WBC, який Верховен забере собі у разі перемоги.

Олександр також захищатиме пояси WBA та IBF: у разі його поразки вони стануть вакантними, оскільки нідерландець не входить до рейтингів цих організацій. Крім того, переможець протистояння отримає спеціальний пояс WBC "Король Нілу".

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик (Україна) та чемпіон світу з кікбоксингу Ріко Верховен (Нідерланди) зважились перед виходом на поєдинок. На відео з Гізи українець показав рекордну вагу та ще раз подивився в очі супернику.

Також журналісти поспілкувались з польським тренером Усика, який оцінив фізичну форму та шанси на перемогу свого підопічного.