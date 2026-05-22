У Єгипті відбулась церемонія зважування Усика та Верховена: який рекорд на вагах (відео)

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик (Україна) та чемпіон світу з кікбоксингу Ріко Верховен (Нідерланди) зважились перед виходом на поєдинок 22 травня 2026 року. На відео з Гізи українець показав рекордну вагу та ще раз подивився в очі супернику.

Бійці з'явились наприкінці трансляції в YouTube-каналі Matchroom Boxing, після того, як десяток інших боксерів зважилися перед поєдинками, які відбудуться менші ніж через добу. Вага Олександра Усика — 105,8 кг. Вага Ріко Верховена — 117,3 кг. Різниця у вазі між спортсменами — 11,5 кг, а різниця у зрості — 5 см: українець 191 см, нідерландець — 196 см.

Усик vs Верховена — деталі зважування див. з 53:24

Під час трансляції бачимо, як Усик та Верховен спершу стояли на сцені по обидва боки від ваги. Біля нашого чемпіона виблискували переможні пояси. Першим підійшов українець, зважився, а потім показав, що готовий до двобою. Далі церемонію пройшов нідерландець. Після цього боксер та кікбоксер вийшли на середину сцени, стали один навпроти одного і ще раз близько хвилини дивились один одному в очі. Усик стояв правим плечем до глядачів: на футболці — логотип компанії ДТЕК, яка підтримує українця.

Медіа "Суспільне. Спорт" зауважило, що 105,8 кг — це найкраща вага Усик протягом усієї кар'єри. Крім того, деякі деталі поєдинку, який відбудеться за кілька годин, розповіли на порталі De Volkskrant. З'ясувалося, що обидва бійці матимуть рекордні гонорари за зустріч. Згідно з джерелами нідерландців, Усик заробить 100 млн дол., а для Верховена бій також стане "прибутковим", але сума не розголошується.

Зазначимо, бій Усика та Верховена відбудеться у Гізі в Єгипті: початок близько 21:45-22:00 23 травня (за Києвом). Фокус писав, як аналітики оцінюють шанси українця на перемогу з огляду на фізичні параметри та інші характеристики. Серед іншого, зауважується, що Верховен важчий, вищий і молодший (37 років проти 39). Крім того, він чемпіон з кікбоксингу з 10-літнім досвідом. З іншого боку, Усик має 12-річний досвід у боксі й при цьому переміг 24 рази, не програвши жодного двобою у професійному боксі. Його суперники були й важчими, і вищими. Тренери з боксу пояснили, що спортсмен з параметрами Усика виграє за рахунок витривалості та фізичної підготовки. В українця є ще дві переваги. Перша: Ріко боксував один раз у житті, а бере участь у поєдинку, в якому не має досвіду. По-друге, нідерландець звик до меншої кількості раундів у кікбоксингу, тим часом як для Усика 12 раундів по 3 хвилини — це звичайна справа.

Нагадуємо, медіа поспілкувались з польським тренером Усика, який оцінив фізичну форму та шанси на перемогу свого підопічного.