Усик vs Верховен: які параметри українця підвищують шанси на перемогу, — ЗМІ (відео)

За фізичними параметрами боксер Олександр Усик (Україна) начебто програє кікбоксеру Ріко Верховену (Нідерланди), пояснили медіа напередодні бою 23 травня. На профільному ресурсі The Ring Magazine погодились, що Верховен вищий та важчий, але Усик має більший досвід у боях та тримається довше, ніж звикли у кікбоксингу. Які переваги українського боксера дають йому більше шансів на перемогу?

Усик, який 12 років у професійному боксі, зустрінеться з Верховеном, який до цього пів життя займався кікбоксингом і лише раз боксував, ідеться у матеріалі медіа "24 канал". З іншого боку, нідерландець звик до коротших поєдинків, під час яких дозволяється бити ногами, що неприпустимо в боксі. З ним зустрінеться спортсмен нижчий та легший, але без жодного програшу у професійній кар'єрі. Медіа зібрало інформацію про фізичні параметри та минулий досвід обох бійців та дійшло висновку, що попри деякі переваги Верховена в Усика є усі шанси на гарний результат.

Усик проти Верховена — порівняння боксера та кікбоксера

Усик проти Верховена — деталі

Фізичні параметри Усика проти Верховена. Нідерландський кікбоксер має зріст 196 см, тим часом як українець — 192 см. Різниця у вазі між першим та другим — 17 кг: Верховен важить 118 кг, а Усик — 101 кг. У статті пояснили, що за фізичними параметрами нідерландець наче справді має перевагу. Втім, перевага українця — у досвіді та особливих спортивних можливостях.

Відео дня

Які аргументи на користь Усика вказані на "24 каналі"?

По-перше, українець боксував з суперниками, які були вищі та важчі за нього, але не програв жодного поєдинку у професійному спорті.

По-друге, в Усика є особлива тактика під час бою з більшим суперником. Тактика полягає у тому, щоб підпустити суперника ближче і примусити його промахуватись й пропускати удари. Як доказ, навели зустрічі з Ентоні Джошуа (зріст 198 см, вага 109 кг): українець переміг двічі. Така ж ситуація з Тайсоном Ф'юрі (206 см та 119 кг). Крім того, американський боксер Річард Торрез назвав Усика "феноменом" за уміння перемагати більших суперників. Американець пояснив, що раніше високі боксери сподівались, що завдяки своїй перевазі зможуть вкласти суперника з одного сильного удару. Тим часом нижчі бійці показали, що можуть перемогти завдяки своїй витривалості та фізичній підготовці.

"Усик продемонстрував, що в надважкій вазі боксери меншого зросту тримаються довго", — навело медіа слова Торреза.

По-третє, головна перевага Усика полягає у тому, що Верховен має мінімальний досвід в боксі. Він уміє використовувати ноги під час поєдинку, але його звичайна витривалість — це 3-5 раундів по п'ять хвилин. Натомість українець 12 років у професійному боксі й витримував 12 раундів по 3 хвилини.

"Досвід протистоянь на пізніх хвилинах протистояння — на боці українця. У нього відмінні показники кардіо та витривалості", — підсумовується у статті.

Зауважмо, на порталі-агрегаторі oddschecker наведені дані про можливість виграшу Усика чи Верховена. Українець — фаворит, який має усі шанси перемогти, вважають букмекери.

Усик проти Верховена — оцінки букмекерів щодо бою 23 травня Фото: Скриншот

Бій Усик проти Верховена відбудеться 23 березня у Гізі в Єгипті, раніше писав Фокус. Обидва спортсмени провели битву погляді на тлі пірамід, щоб показати один одному готовність до поєдинку. Український боксер готується до бою, але знайшов час зустрітись з ветеранами ДТЕК: у мережі з'явились кадри спілкування Усика з людьми, які віддали роки життя енергетиці.

Нагадуємо, медіа BBC поспілкувалось з Усиком та з'ясувалось, скільки боїв він планує провести до кінця боксерської кар'єри, що робить після поразок та чим займатиметься у майбутньому.