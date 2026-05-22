Олександр Усик зустрівся з ветеранами-енергетиками ДТЕК напередодні поєдинку в Каїрі

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик напередодні поєдинку в Каїрі зустрівся з ветеранами-енергетиками ДТЕК, які підтримують роботу енергосистеми в умовах російських атак.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"Напередодні свого бою в Каїрі 23 травня чемпіон світу з боксу Олександр Усик зустрівся з українськими ветеранами, які нині працюють на енергетичному фронті країни, підкресливши стійкість тих, хто відновлює Україну на тлі триваючих російських атак", — йдеться в ньому.

В ДТЕК зазначили, що ветерани прибули до Каїра, щоб підтримати Усика перед його боєм, що відображає взаємини, які формувалися протягом кількох років.

Битва за світло: Олександр Усик з українськими енергетиками Фото: ДТЕК

Боксер вже неодноразово підтримував українських енергетиків. Він, зокрема, відвідував теплові електростанції ДТЕК та зустрічався з бригадами, які займаються відновлювальними роботами по всій країні.

"Про чемпіонів з боксу говорить весь світ. Але не всі знають про чемпіонів з світла. Моя перемога – це чемпіонські пояси. Їхня перемога – це світло в домівки людей. Я багато разів бився усі 12 раундів. Вони тримають світло вже п’ятий рік. Я бився проти найсильніших, та вони борються проти справжньої темряви. Я готуюся до бою місяцями, а вони щодня прокидаються, готуючись до бою за світло. Підтримайте енергетиків – підтримайте Україну. Битва за світло триває", — сказав Усик.

Нагадаємо, 23 травня у Каїрі відбудеться поєдинок чемпіона світу Олександра Усика проти кікбоксера Ріко Верховена.