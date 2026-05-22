Александр Усик встретился с ветеранами-энергетиками ДТЭК накануне поединка в Каире

Чемпион мира по боксу Александр Усик накануне поединка в Каире встретился с ветеранами-энергетиками ДТЭК, которые поддерживают работу энергосистемы в условиях российских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Накануне своего боя в Каире 23 мая чемпион мира по боксу Александр Усик встретился с украинскими ветеранами, которые сейчас работают на энергетическом фронте страны, подчеркнув устойчивость тех, кто восстанавливает Украину на фоне продолжающихся российских атак", — говорится в нем.

В ДТЭК отметили, что ветераны прибыли в Каир, чтобы поддержать Усика перед его боем, что отражает взаимоотношения, которые формировались в течение нескольких лет.

Битва за свет: Александр Усик с украинскими энергетиками Фото: ДТЭК

Боксер уже неоднократно поддерживал украинских энергетиков. Он, в частности, посещал тепловые электростанции ДТЭК и встречался с бригадами, которые занимаются восстановительными работами по всей стране.

"О чемпионах по боксу говорит весь мир. Но не все знают о чемпионах по свету. Моя победа — это чемпионские пояса. Их победа — это свет в дома людей. Я много раз дрался все 12 раундов. Они держат свет уже пятый год. Я дрался против сильнейших, но они сражаются против настоящей тьмы. Я готовлюсь к бою месяцами, а они ежедневно просыпаются, готовясь к бою за свет. Поддержите энергетиков — поддержите Украину. Битва за свет продолжается", — сказал Усик.

Напомним, 23 мая в Каире состоится поединок чемпиона мира Александра Усика против кикбоксера Рико Верховена.