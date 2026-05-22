Усик vs Верховен: какие параметры украинца повышают шансы на победу, — СМИ (видео)

По физическим параметрам боксер Александр Усик (Украина) будто бы проигрывает кикбоксеру Рико Верховену (Нидерланды), объяснили медиа накануне боя 23 мая. На профильном ресурсе The Ring Magazine согласились, что Верховен выше и тяжелее, но Усик имеет больший опыт в боях и держится дольше, чем привыкли в кикбоксинге. Какие преимущества украинского боксера дают ему больше шансов на победу?

Усик, который 12 лет в профессиональном боксе, встретится с Верховеном, который до этого полжизни занимался кикбоксингом и только раз боксировал, говорится в материале медиа "24 канал". С другой стороны, голландец привык к более коротким поединкам, во время которых разрешается бить ногами, что недопустимо в боксе. С ним встретится спортсмен ниже и легче, но без единого проигрыша в профессиональной карьере. Медиа собрало информацию о физических параметрах и прошлом опыте обоих бойцов и пришло к выводу, что несмотря на некоторые преимущества Верховена у Усика есть все шансы на хороший результат.

Відео дня

Усик против Верховена — сравнение боксера и кикбоксера

Усик против Верховена — детали

Физические параметры Усика против Верховена. Нидерландский кикбоксер имеет рост 196 см, в то время как украинец — 192 см. Разница в весе между первым и вторым — 17 кг: Верховен весит 118 кг, а Усик — 101 кг. В статье объяснили, что по физическим параметрам голландец будто бы действительно имеет преимущество. Впрочем, преимущество украинца — в опыте и особых спортивных возможностях.

Какие аргументы в пользу Усика указаны на "24 канале"?

Во-первых, украинец боксировал с соперниками, которые были выше и тяжелее его, но не проиграл ни одного поединка в профессиональном спорте.

Во-вторых, у Усика есть особая тактика во время боя с большим соперником. Тактика заключается в том, чтобы подпустить соперника ближе и заставить его промахиваться и пропускать удары. В качестве доказательства, привели встречи с Энтони Джошуа (рост 198 см, вес 109 кг): украинец победил дважды. Такая же ситуация с Тайсоном Фьюри (206 см и 119 кг). Кроме того, американский боксер Ричард Торрез назвал Усика "феноменом" за умение побеждать более крупных соперников. Американец объяснил, что раньше высокие боксеры надеялись, что благодаря своему преимуществу смогут уложить соперника с одного сильного удара. Между тем более низкие бойцы показали, что могут победить благодаря своей выносливости и физической подготовке.

"Усик продемонстрировал, что в супертяжелом весе боксеры меньшего роста держатся долго", — привело медиа слова Торреза.

В-третьих, главное преимущество Усика заключается в том, что Верховен имеет минимальный опыт в боксе. Он умеет использовать ноги во время поединка, но его обычная выносливость — это 3-5 раундов по пять минут. Зато украинец 12 лет в профессиональном боксе и выдерживал 12 раундов по 3 минуты.

"Опыт противостояний на поздних минутах противостояния — на стороне украинца. У него отличные показатели кардио и выносливости", — подытоживается в статье.

Усик против Верховена — оценки букмекеров по бою 23 мая Фото: Скриншот

Бой Усик против Верховена состоится 23 марта в Гизе в Египте, ранее писал Фокус. Оба спортсмена провели битву взгляде на фоне пирамид, чтобы показать друг другу готовность к поединку. Украинский боксер готовится к бою, но нашел время встретиться с ветеранами ДТЭК: в сети появились кадры общения Усика с людьми, которые отдали годы жизни энергетике.

Напоминаем, медиа BBC пообщалось с Усиком и выяснилось, сколько боев он планирует провести до конца боксерской карьеры, что делает после поражений и чем будет заниматься в будущем.