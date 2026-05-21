Усик рассказал о бое с Верхувеном и новой карьере: уйдет с ринга, но не сейчас, — BBC

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBC и The Ring Александр Усик не планирует завершать карьеру после поединка с соперником, чемпионом по кикбоксингу Риком Верхувеном из Нидерландов, говорится в интервью BBC. Усик сказал, что проведет еще несколько боев и начнет собственный бизнес, и это будет "большое шоу". Во время разговора с журналистами боксер рассказал о том, какие уроки получил от прошлых поражений и что будет делать дальше.

Усик проведет еще два-три боя, и тогда завершит боксерскую карьеру, прозвучало в интервью. Выяснилось, что после прощания со спортом возможна актерская деятельность: она появится "на горизонте".

Боксер поговорил с BBC в тренировочном лагере в Испании. Выяснилось, что на сегодня он не готов "повесить перчатки на гвоздь", и поэтому ожидают новые поединки. Впереди — "секретный план" и "большое шоу".

"Я не буду завершать карьеру после боя с Рико — у меня еще будет два, возможно три боя", — сказал спортсмен.

В материале сравнили достижения Верхувена и Усика. Верхувен — кикбоксер, чемпион в тяжелом весе, который одержал 13 побед за 11 лет карьеры, но имеет только один бой в профессиональном боксе. Усик — абсолютный чемпион, который в профессиональном боксе провел 24 поединка, и во всех вышел победителем. Несмотря на разницу с соперником, украинец заверил, что тренируется серьезно — так же он бы готовился к бою с Тайсоном Фьюри или Даниэлем Дюбуа.

Відео дня

"Это не фейк. Для меня это не шоу — это бой", — привело BBC слова боксера.

Усик также рассказал, как отреагировал на свое последнее поражение в любительском спорте, которое состоялось 16 лет назад. Боксер проиграл россиянину Егору Мехонцеву и после этого решил не опускать руки, а "сделать домашнее задание и исправить ошибки". По его словам, "домашнее задание", которое он выполнил, чтобы двигаться дальше, — это "изменение тренировочного лагеря, изменение дисциплины, изменение жизни".

Александр Усик — детали

Александр Усик — 39-летний украинский боксер, уроженец Крыма, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, чемпион Олимпиады-2012 года, чемпион Украины и Европы. Следующий бой — встреча с Верхувеном в Гизе, в Египте. На странице Instagram украинца — кадры подготовки из тренировочного лагеря и публикации о готовности к победе.

Отметим, Александр Усик провел битву взглядами с будущим соперником Рико Верхувеном. Встреча состоялась в Египте: профессиональный боксер и профессиональный кикбоксер смотрели друг другу в глаза, заставляя соперника первым отвести взгляд. При этом медиа обратили внимание на образ украинского спортсмена, который надел не традиционную боксерскую одежду, а вышитую золотом вышиванку.

Тем временем букмекеры оценили вероятность победы Усика над Верхувеном. Бой состоится в субботу 23 мая, и украинец имеет шансы на успех 1.22.

Напоминаем, бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вызвал Усика на третий поединок, потому что хочет реванша после двух поражений: что ответил украинец.