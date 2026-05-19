Усик и Верховен провели битву взглядов на фоне пирамид: украинец поразил образом (видео)

Украинский боксер Александр Усик накануне своего боя против нидерландца Рико Верховена провели битву взглядов. Сам поединок состоится в Гизе, Египте.

Символично битва взглядов прошла на фоне пирамид. Видео опубликовал аккаунт Ring Magazine в Instagram.

Украинец был одет в специальный костюм от украинского бренда мужской одежды DAMIRLI.

Авторы одежды отметили, что главный акцент образа — золотая вышивка. Золото означает не роскошь, а является символом света, достоинства, солнца и несокрушимой энергии. На фоне глубокого синего цвета золотые элементы выглядят как свет в темноте — как напоминание о силе, которая не исчезает даже в самые сложные времена.

"Центральный символ на груди — трезубец, вписанный в подсолнух. Это один из ключевых смыслов всего образа. Подсолнух — символ Украины, жизни, земли и людей, которые всегда тянутся к свету. Трезубец внутри него — символ государства, свободы и идентичности. Вместе они создают не просто герб или декоративный элемент, а образ Украины как живой силы — сильной, теплой и несокрушимой одновременно. Орнаменты костюма вдохновлены украинской вышивкой и элементами казацкого строя. Ромбы и геометрические символы исторически считались защитными знаками — символами устойчивости, рода и внутреннего баланса. Они повторяются по всему костюму как ритм, создавая ощущение современной брони", — отметили там.

Поединок Усика состоится уже в субботу 23 мая. Наиболее вероятным сценарием является победа Усика нокаутом — она оценивается в 1.22. В то же время оппонент украинца заявил, что готов удивить объединенного чемпиона мира. Верховен обещает показать Усику "то, чего он еще не видел", и благодаря этому победить.

Напомним, что ранее бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой после двух поражений от украинца. Усик заявил, что готов снова выйти в ринг с британцем в любом месте.

После второго поражения британец объявил о завершении карьеры, но впоследствии заявил о желании вернуться в ринг и провести еще один бой с Усиком.