Тайсон Фьюри может вернуться на ринг: как с этим связан Усик

Тайсон Фьюри планирует вернуться в бокс в 2026 году ради "охоты на кролика", которым называют украинского боксера Александра Усика.

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Фьюри перевел 37 боев на профессиональном уровне, одержав 34 победы, 24 из которых — нокаутом, и заявил, что готов возобновить карьеру ради поединка с украинцем, сообщает Турки Аль аш-Шейх, глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений.

Пост Турки Аль аш-Шейха Фото: Скриншот

Тайсон Фьюри долгое время считался лучшим боксером своего поколения в хевивейте. Однако в 2024 году он дважды проиграл Александру Усику, после чего решил уйти из бокса.

Но слухи о том, что эта "пенсия" не окончательная, ходили давно. И теперь Турки Аль аш-Шейх это подтверждает.

Турки заявил, что имел разговор с Тайсоном Фьюри. По его словам, бывший чемпион мира пообещал ему вернуться в бокс и даже назвал ориентировочную дату, когда это произойдет.

"Цыганский король" вернется. Я разговаривал с ним, и он мне пообещал, что будет на Riyadh Season в 2026 году... Нам надо устроить охоту на кролика", — написал Аль аш-Шейх.

Кроликом Тайсон Фьюри и Турки Аль аш-Шейх называют Александра Усика. Поэтому это может быть намеком на проведение трилогии Усик — Фьюри.

Сам Тайсон Фьюри ранее говорил, что готов возобновить карьеру. Но сделает это только ради боя с Усиком.

Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком Фото: Getty Images

"Если бы я собирался вернуться, я вернулся бы ради Усика... Я люблю бокс. Это отличный вид спорта, и всем, что у меня есть, я обязан боксу, и я очень благодарен за это. У меня были отношения любви-ненависти с боксом на протяжении 25 лет", — говорил Фьюри.

Напомним, стало известно, сколько чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик и обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа заработают за грядущий объединительный поединок. Для обоих боксеров это будут самые большие гонорары в карьере. Счет пойдет на десятки миллионов долларов.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, профессиональный боксер и заслуженный мастер спорта Александр Усик сообщил о последних двух поединках, после которых он планирует завершить карьеру. Спортсмен рассказал, кого выбрал для последнего боя.