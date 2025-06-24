Рекордные гонорары: сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш

Для обоих боксеров это будут самые большие гонорары в карьере. Счет пойдет на десятки миллионов долларов.

Related video

Стало известно, сколько чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик и обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа заработают за грядущий объединительный поединок, пишет TSN.

Общий гонорар за бой составит 203,5 миллиона долларов. Из этой суммы Усик получит 132,28 млн долларов, а Дюбуа – 71,22 млн долларов. Для украинца и британца это будут самые большие гонорары в карьере.

За реванш против британского боксера Тайсона Фьюри украинский чемпион заработал 114 миллионов долларов, а за первый поединок с "Цыганским королем", как называют Фьюри, - 45 миллионов долларов.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Напомним, американский боксер и чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон оценил шансы Усика победить Дюбуа в реванше. По его мнению, одолеть украинского боксера на ринге невозможно.

А сам знаменитый боксер Александр Усик пригласил американского президента Дональда Трампа пожить в его доме, чтобы лучше понять ситуацию в Украине.