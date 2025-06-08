"Поживи неделю в моем доме": Усик пригласил Трампа ощутить войну в Украине

Единый чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик предложил президенту США побывать у него в гостях, чтобы лучше понять ситуацию в Украине.

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Об этом знаменитый украинский боксер сказал в интервью ВВС Sport.

Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом обещал положить конец войне в Украине "за 24 часа". Однако 78-летний политик не смог этого сделать и обвинил украинского президента Владимира Зеленского в эскалации.

Усик, посвятивший свою победу над Энтони Джошуа в 2022 году народу Украины, заявил, что Трамп может пожить в его доме неделю, чтобы лучше понять ситуацию в стране.

"Я советую президенту США Дональду Трампу приехать в Украину и пожить в моем доме одну неделю", — сказал Усик в интервью.

Боксер мрачно описал жизнь в Украине под постоянными обстрелами, подчеркнув необходимость для Трампа более глубокого понимания ситуации.

"Только одна неделя. Я отдам ему свой дом. Живите, пожалуйста, в Украине и смотрите, что происходит каждую ночь. Каждую ночь над моим домом летают бомбы и дроны. Бомбы, ракеты. Каждую ночь. Хватит", - сказал Усик.

На вопрос, изменит ли Трамп свое мнение о войне на его родине, Усик ответил: "Не знаю. Может быть, он поймет, может быть, нет".

"Украинцы гибнут. Это не только военные, но и дети, женщины, бабушки, дедушки. Для меня это тяжело. Это моя страна. Я беспокоюсь о том, что происходит в моей стране", - сказал Александр Усик.

Усик выступает за мир в Украине с момента своего реванша с Джошуа три года назад. Полномасштабная война в Украине началась за несколько месяцев до этого боя.

Усик, чемпион мира по версиям WBA (супер), WBO и WBC, встретится с британцем Дэниелом Дюбуа 19 июля на стадионе Уэмбли. Это матч-реванш поединка этой пары в августе 2023 года, в котором Усик одержал победу остановкой в ​​девятом раунде.

Он может стать двукратным абсолютным чемпионом в тяжелом весе, если одержит победу, или Дюбуа может стать первым англичанином, выигравшим все четыре главных титула чемпиона мира в тяжелом весе.

Напомним, ранее Александр Усик в интервью английскому телеведущему Пирсу Моргану призвал президента США Дональда Трампа открыть глаза и остановить российско-украинскую войну.

А 28 апреля Даниэль Дюбуа не выдержал и толкнул Александра Усика на битве взглядов.