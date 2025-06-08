"Поживи тиждень у моєму домі": Усик запросив Трампа відчути війну в Україні

Єдиний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик запропонував президенту США побувати у нього в гостях, щоб краще зрозуміти ситуацію в Україні.

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Про це знаменитий український боксер сказав в інтерв'ю ВВС Sport.

Президент США Дональд Трамп після повернення в Білий дім обіцяв покласти край війні в Україні "за 24 години". Однак 78-річний політик не зміг цього зробити і звинуватив українського президента Володимира Зеленського в ескалації.

Усик, який присвятив свою перемогу над Ентоні Джошуа 2022 року народу України, заявив, що Трамп може пожити в його домі тиждень, щоб краще зрозуміти ситуацію в країні.

"Я раджу президенту США Дональду Трампу приїхати в Україну і пожити в моєму будинку один тиждень", — сказав Усик в інтерв'ю.

Боксер похмуро описав життя в Україні під постійними обстрілами, підкресливши необхідність для Трампа глибшого розуміння ситуації.

"Тільки один тиждень. Я віддам йому свій будинок. Живіть, будь ласка, в Україні і дивіться, що відбувається щоночі. Щоночі над моїм будинком літають бомби і дрони. Бомби, ракети. Щоночі. Досить", — сказав Усик.

На запитання, чи змінить Трамп свою думку про війну на його батьківщині, Усик відповів: "Не знаю. Можливо, він зрозуміє, можливо, ні".

"Українці гинуть. Це не тільки військові, а й діти, жінки, бабусі, дідусі. Для мене це важко. Це моя країна. Я турбуюся про те, що відбувається в моїй країні", — сказав Олександр Усик.

Усик виступає за мир в Україні з моменту свого реваншу з Джошуа три роки тому. Повномасштабна війна в Україні почалася за кілька місяців до цього бою.

Усик, чемпіон світу за версіями WBA (супер), WBO і WBC, зустрінеться з британцем Деніелом Дюбуа 19 липня на стадіоні Вемблі. Це матч-реванш поєдинку цієї пари в серпні 2023 року, в якому Усик здобув перемогу зупинкою в дев'ятому раунді.

Він може стати дворазовим абсолютним чемпіоном у важкій вазі, якщо здобуде перемогу, або Дюбуа може стати першим англійцем, який виграв усі чотири головні титули чемпіона світу у важкій вазі.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик в інтерв'ю англійському телеведучому Пірсу Моргану закликав президента США Дональда Трампа відкрити очі та зупинити російсько-українську війну.

А 28 квітня Даніель Дюбуа не витримав і штовхнув Олександра Усика на битві поглядів.