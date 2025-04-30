"Це моя територія": Усик звернувся до Трампа та порадив йому "відкрити очі" (відео)

Український боксер Олександр Усик закликав президента США Дональда Трампа відкрити очі та зупинити російсько-українську війну.

Related video

Відповідну заяву Усик зробив в інтерв'ю англійському телеведучому, журналісту, письменнику та медійнику Пірсу Моргану, повна версія якого вийде цього тижня.

Морган запитав Усика, що він думає про те, що Україна, в рамках мирної угоди, повинна поступитися частиною територій, які окупувала Російська Федерація.

"Це нісенітниця! У нас є багато запитань. Чому Росія може це робити, поки світ живе за правилами? Чому ви забираєте мою країну? Гей, президенте Трамп, відкрийте очі, будь ласка. Будь ласка, зупиніть війну в Україні", — сказав Усик.

На уточнювальне запитання Моргана, чи містить його заклик прохання не віддавати Кремлю українські території, Усик відповів ствердно.

"Ні, звичайно, ні. Це моя територія, територія моєї країни, це мій народ", — наголосив Усик.

Нагадаємо, 28 квітня Даніель Дюбуа не витримав і штовхнув Олександра Усика на битві поглядів.

29 квітня вийшов трейлер фільму "Руйнівна машина" з Двейном Джонсоном й Олександром Усиком.