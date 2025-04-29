Вийшов трейлер фільму "Руйнівна машина" з Дуейном Джонсоном й Олександром Усиком (відео)

Канал 24 А представив перший трейлер біографічної спортивної драми "Руйнівна машина" (The Smashing Machine) про дворазового чемпіона UFC у важкій вазі Марка Керра.

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Відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі студії.

Головну роль у картині Бена Сефді зіграв Двейн "Скеля" Джонсон, над зовнішністю якого гримери попрацювали так, що в ньому насилу можна впізнати знаменитого актора.

Трейлер фільму "Руйнівна машина"

Рестлінг-драма фокусується, як уже згадувалося, на іконі епохи UFC без правил Марку Керру. Прозваний "Руйнівною машиною" за свій агресивний стиль ведення бою, Керр — колишній американський рестлер і боєць змішаного стилю, представник важкої вагової категорії. За свою кар'єру він двічі ставав дворазовим чемпіоном турніру UFC, був переможцем турніру World Vale Tudo Championship, чемпіоном Pride FC, національним чемпіоном 1992 року з боротьби, національним чемпіоном 1994 року з фрістайлу та чотириразовим чемпіоном світу з сабмішену.

Піку своєї слави він досяг наприкінці 90-х і початку 2000-х років. У фільмі показано період, коли спортсмен бореться із залежністю, його перемоги, кохання і дружба на піку кар'єри у 2000 році.

У 2002 році Керр став героєм документального фільму HBO, також названого "The Smashing Machine", який був зосереджений навколо його проблем зі зловживанням наркотиками і бурхливих стосунків з його дівчиною і тренерами.

Головну жіночу роль у картині зіграла номінантка на "Оскар" Емілі Блант. Раніше вона працювала з Джонсоном над фільмом "Круїз джунглями" студії Disney. У спортивній драмі вона втілила дівчину Керра Дон Степлс.

До акторського складу увійшли також Раян Бейдер, Бас Раттен і Олександр Усик. Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі зіграв роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина. За свою кар'єру Вовчанчин двічі бився з Керром. Перший бій він виграв нокаутом, але через застосування ним заборонених ударів поєдинок було визнано таким, що не відбувся. У другому бою Ігор переміг одноголосним рішенням суддів.

Спродюсований і профінансований A24, фільм має вийти в кінотеатрах 3 жовтня. Проєкт перебуває в процесі розроблення вже деякий час, оскільки Джонсон і Сефді співпрацюють відтоді, як продюсерська компанія Seven Bucks Джонсона придбала права на історію Керра 2019 року.

Раніше Фокус писав, що вийшов трейлер другого сезону серіалу "Венздей".