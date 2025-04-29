Вышел трейлер фильма "Крушащая машина" с Дуэйном Джонсоном и Александром Усиком (видео)

Канал 24 А представил первый трейлер биографической спортивной драмы "Крушащая машина" (The Smashing Machine) о двукратном чемпионе UFC в тяжелом весе Марке Керре.

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Видео опубликовано на официальном YouTube-канале студии.

Главную роль в картине Бена Сэфди сыграл Дуэйн "Скала" Джонсон, над внешностью которого гримеры поработали так, что в нем с трудом можно узнать знаменитого актера.

Трейлер фильма "Крушащая машина"

Рестлинг-драма фокусируется, как уже упоминалось, на иконе эпохи UFC без правил Марке Керре. Прозванный "Крушащей машиной" за свой агрессивный стиль ведения боя, Керр – бывший американский рестлер и боец смешанного стиля, представитель тяжелой весовой категории. За свою карьеру он дважды становился двукратным чемпионом турнира UFC, был победителем турнира World Vale Tudo Championship, чемпионом Pride FC, национальным чемпионом 1992 года по борьбе, национальным чемпионом 1994 года по фристайлу и четырехкратным чемпионом мира по сабмишену.

Пика своей славы он достиг в конце 90-х и начале 2000-х годов. В фильме показан период, когда спортсмен борется с зависимостью, его победы, любовь и дружба на пике карьеры в 2000 году.

В 2002 году Керр стал героем документального фильма HBO, также названого "The Smashing Machine", который был сосредоточен вокруг его проблем со злоупотреблением наркотиками и бурных отношений с его девушкой и тренерами.

Главную женскую роль в картине сыграла номинантка на "Оскар" Эмили Блант. Ранее она работала с Джонсоном над фильмом "Круиз по джунглям" студии Disney. В спортивной драме она воплотила девушку Керра Дон Стэплс.

В актерский состав вошли также Райан Бейдер, Бас Раттен и Александр Усик. Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе сыграл роль украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина. За свою карьеру Вовчанчин дважды бился с Кэрром. Первый бой он выиграл нокаутом, но из-за применения им запрещенных ударов поединок был признан несостоявшимся. Во втором бою Игорь победил единогласным решением судей.

Спродюсированный и профинансированный A24, фильм должен выйти в кинотеатрах 3 октября. Проект находится в процессе разработки уже некоторое время, так как Джонсон и Сэфди сотрудничают с тех пор, как продюсерская компания Seven Bucks Джонсона приобрела права на историю Керра в 2019 году.

Ранее Фокус писал, что вышел трейлер второго сезона сериала "Уэнздей".