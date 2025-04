Появился тизер второго сезона "Уэнздей: когда выйдет сериал (фото, видео)

Netflix показал тизер второго сезона сериала "Уэнздей". Популярная картина выйдет уже летом, а к главным ролям вернутся хорошо известные актеры.

Видео появилось 23 апреля на официальных ресурсах стримингового сервиса.

Тизер нового сезона "Уэнздей"

В подписи к тизеру указано: "Она возвращается". Во втором сезоне Уэнздей Аддамс продолжит обучение в академии "Невермор". Там дочь известной семейки встретится с давними друзьями.

Главную роль снова исполнит Дженна Ортега. Более того, к своим ролям также вернулись Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша Аддамс), Луис Гусман (Гомес Аддамс) и Фред Армисен (дядя Фестер), Эмма Майерс (соседка Уэнздей Энид Синклер).

Помимо "старых" актеров, в новом сезоне "Уэнздей" зрители увидят и новые лица, в частности Стива Бушеми, Билли Пайпер, Иви Темплтон, Оуэна Пейнтера и Ноа Тейлора. Также можно ожидать появления новых приглашенных звезд: актера "Семейки Аддамс" Кристофера Ллойда, Джоанны Ламли, Тандиве Ньютон, Фрэнсис О'Коннор, Хейли Джоэла Осмента, Хизер Матараццо и Йонаса Суотамо.

Первая часть второго сезона выходит 6 августа, а вторая — 3 сентября.

Кадры из нового сезона "Уэнздей"

Режиссером второго сезона, как и первого, стал Тим Бертон ("Битлджус", "Алиса в стране чудес", "Чарли и шоколадная фабрика", "Труп невесты").

"В этом сезоне путешествие Уэнздей темнее и сложнее, поскольку она сталкивается с семьей, друзьями, новыми тайнами и старыми противниками, стремительно продвигаясь в еще один год в Nevermore", — рассказали шоураннеры и исполнительные продюсеры Эл Гоф и Майлз Миллар.

Съемки продолжения проходили в Ирландии.

