"Мы убьем тебя": звезды "Последних из нас" отреагировали на смерть главного героя (фото, видео)

Последний эпизод популярного сериала HBO "Последние из нас" принес трагическую смерть главного героя, а звезды картины Педро Паскаль и Белла Рамзи отреагировали на это.

Об этом пишет Daily Mail.

Сериал рассказывает о том, как Джоэл (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рамзи) перемещаются в постапокалиптической среде после глобальной грибковой инфекции, которая превращает многих людей в существ, похожих на зомби.

Второй сезон, вышедший на прошлой неделе, разворачивается через пять лет после первого сезона и знакомит поклонников с одним из самых ненавистных персонажей в видеоиграх, на которых основан сериал, — Эбби (Кейтлин Девер).

Кейтлин Девер и Педро Паскаль

Когда Эбби и ее группа попали в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, где поселились Джоэл и Элли, многие поклонники, знакомые с играми, предсказали, что во втором эпизоде будет смерть главного героя.

И Джоэл действительно встретил довольно жестокую смерть от рук Эбби прямо на глазах Элли, которая поклялась убить Эбби.

После выхода эпизода и Паскаль, и Рамзи отреагировали на трагическую смерть в интервью Entertainment Weekly.

Актриса отметила, что никто на съемочной площадке не хотел говорить о смерти, добавив: "Я думаю, что это была замалчиваемая вещь, как страшные слова, которые никто не хочет произносить".

"Кажется, это слишком большая вещь, чтобы просто говорить об этом", — сказала Рамзи.

Создатель сериала "Последние из нас" Крейг Мейзин заявил, что шоу должно закончиться на этом сезоне.

Кадр из сериала "Последние из нас" Фото: Megogo

"Когда пришло время обсудить это с другими людьми [вне производства], мы были осторожны", — сказал Мейзин.

Между тем Педро Паскаль, главный актер сериала, не играл в видеоигру The Last of Us Part II 2020 года, где его персонажа Джоэла убивают довольно рано, но он знал свою судьбу с самого начала.

"Это не то, что они сказали: "Эй, мы убьем тебя в начале второго сезона", но всегда было понимание того, что это будет оставаться верным исходному материалу определенным образом и что, скажем так, практические и эксклюзивные обязательства будут касаться первого сезона. Это был лишь вопрос, как и когда", — сказал Паскаль.

