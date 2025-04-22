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Стиль жизни

"Мы убьем тебя": звезды "Последних из нас" отреагировали на смерть главного героя (фото, видео)

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Фото: скріншот | Педро Паскаль в сериале "Последние из нас"

Последний эпизод популярного сериала HBO "Последние из нас" принес трагическую смерть главного героя, а звезды картины Педро Паскаль и Белла Рамзи отреагировали на это.

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Об этом пишет Daily Mail.

Трейлер сериала "Последние из нас"

Сериал рассказывает о том, как Джоэл (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рамзи) перемещаются в постапокалиптической среде после глобальной грибковой инфекции, которая превращает многих людей в существ, похожих на зомби.

Второй сезон, вышедший на прошлой неделе, разворачивается через пять лет после первого сезона и знакомит поклонников с одним из самых ненавистных персонажей в видеоиграх, на которых основан сериал, — Эбби (Кейтлин Девер).

Кейтлин Девер и Педро Паскаль

Когда Эбби и ее группа попали в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, где поселились Джоэл и Элли, многие поклонники, знакомые с играми, предсказали, что во втором эпизоде будет смерть главного героя.

И Джоэл действительно встретил довольно жестокую смерть от рук Эбби прямо на глазах Элли, которая поклялась убить Эбби.

После выхода эпизода и Паскаль, и Рамзи отреагировали на трагическую смерть в интервью Entertainment Weekly.

Актриса отметила, что никто на съемочной площадке не хотел говорить о смерти, добавив: "Я думаю, что это была замалчиваемая вещь, как страшные слова, которые никто не хочет произносить".

"Кажется, это слишком большая вещь, чтобы просто говорить об этом", — сказала Рамзи.

Создатель сериала "Последние из нас" Крейг Мейзин заявил, что шоу должно закончиться на этом сезоне.

Кадр из сериала "Последние из нас" Fullscreen
Кадр из сериала "Последние из нас"
Фото: Megogo

"Когда пришло время обсудить это с другими людьми [вне производства], мы были осторожны", — сказал Мейзин.

Между тем Педро Паскаль, главный актер сериала, не играл в видеоигру The Last of Us Part II 2020 года, где его персонажа Джоэла убивают довольно рано, но он знал свою судьбу с самого начала.

"Это не то, что они сказали: "Эй, мы убьем тебя в начале второго сезона", но всегда было понимание того, что это будет оставаться верным исходному материалу определенным образом и что, скажем так, практические и эксклюзивные обязательства будут касаться первого сезона. Это был лишь вопрос, как и когда", — сказал Паскаль.

Напомним, о чем второй сезон "Последних из нас" и где смотреть новые эпизоды популярной картины. Сериал стал настоящим хитом от HBO, получил 24 номинации на "Эмми" и звание одной из лучших экранизаций игр.

Также Фокус писал о премьере второго сезона сериала "Последние из нас" в Киеве. Событие посетили многочисленные украинские звезды и топовые политики. Среди гостей были замечены дизайнер Иван Фролов, внештатный советник ОП Сергей Лещенко, певица Мишель Андраде, исполнитель Позитив, ведущие Анатолий Анатолич, Андрей Черновол и многие другие.