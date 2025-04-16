2-й сезон The Last of Us: как будут выходить серии, где смотреть и о чем сериал (видео)
14 апреля вышел новый сезон сериала "Одни из нас", основанного на одноименной видеоигре The Last of Us. Он стал настоящим хитом от HBO, получил 24 номинации на "Эмми" и звание одной из лучших экранизаций игр.
Подробнее о втором сезоне сериала рассказали в Forbes.
Второй сезон сериала The Last of Us: точная дата выхода
Премьера нового сезона состоялась 13 декабря на HBO. Из-за разницы во времени для Украины это произошло 14 апреля. Посмотреть новые серии можно на платформе Megogo, после выхода всех эпизодов они также появятся на Sweet.TV. Также добавить 2 сезон обещали и на "Киевстар ТВ".
"Одни из нас" — один из самых успешных продуктов HBO, каждый эпизод только в США в среднем посмотрели 32 миллиона человек. Сама The Last of Us — одна из самых продаваемых игр за все времена, еще до выхода сериала было продано более 37 миллионов копий.
Второй сезон сериала The Last of Us: о чем
Как сериал, так и игра в целом рассказывают о контрабандисте Джоэле Миллере и его спутнице-подростке Элли. Главные герои вынуждены выживать в мире, опустошенном пандемией паразитического грибка, который превращает в людоедов. С момента вспышки прошло 20 лет, но лекарств до сих пор не существует, незараженные люди объединяются и отбиваются от больных. Эллин — единственный известный человек, который имеет иммунитет.
События второго сезона разворачиваются спустя пять лет. Джоэл и Элли поселились в Джексоне — городке, отстроенном здоровыми людьми. Контрабандист помогает расширять населенный пункт, а его спутница патрулирует окрестности. Джоэл становится мишенью военизированной группы "Светляки", которая хочет использовать тело девушки для создания вакцины. После спасения Элли за счет жизней части солдат и ученых уцелевшая "Эбби" готовит месть.
Второй сезон сериала The Last of Us: актеры
Главных героев играют Педро Паскаль и Белла Рамзи. Роль Эбби досталась Кейтлин Дивер. Также в сезоне появятся новые лица: Изабела Мерсед в роли Дины и Кэтрин О'Хара в роли психотерапевта.
Во втором сезоне должны быть 7 серий, которые будут выходить на HBO по 25 мая каждое воскресенье. Габриэль Луна, который играет Томми, отметил, что "продолжение шоу несет новые важные смыслы и уроки". Известно, что оно охватит примерно половину событий игры The Last of Us 2.
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