Звезда Minecraft лично пришел навести порядок в кинотеатре — видео

Исполнитель главной роли в фильме Minecraft Джек Блэк появился в одном из лос-анджелесских кинотеатров и велел зрителям не бросаться попкорном во время сеанса.

Related video

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

На прошлых выходных актер посетил кинотеатр AMC Century City 15 в Лос-Анджелесе. Таким образом он отреагировал на новости о том, что подростки во время просмотра дебоширят в кинозале — в частности, разбрасывают попкорн.

Появление Блэка было неожиданным, причем сначала он изменил голос, когда просил "не бросать попкорн на сегодняшнем показе". Однако затем Блэк заговорил собственным голосом, и, к тому же, начал размахивать топором, который прихватил с собой.

Публика стала неистово его приветствовать, и видео завирусилось по соцсетям.

Напомним, в ноябре прошлого года студии Warner Bros Pictures и Legendary Pictures показали трейлер к фильму Minecraft. Кроме Джека Блэка, там сыграл и Джейсон Момоа, который ранее воплотил Аквамена в экранизации по мотивам комиксов DC.

Фильм Minecraft вышел на экраны в апреле нынешнего года и уже успел попасть в скандал: ранее мы писали, что киевская студия звукозаписи Tretyakoff production сделала дубляж ленты на русском языке.