По мотивам легендарной игры: вышел официальный трейлер фильма "Minecraft" (видео)

Фильм "Minecraft" расскажет о четверке искателей приключений, которые случайно попадают в неизведанный Верхний мир, где их ждут невероятные события.

Warner Bros Pictures и Legendary Pictures представил новый трейлер фильма "Minecraft", в котором снялись Джейсон Момоа, Эмма Майерс Джек Блэк, Себастьян Юджин Хансен, Даниэль Брукс и другие. Как пишет Deadline, предстоящая картина режиссера Джареда Хесса является адаптацией популярной франшизы видеоигр Minecraft, рассказывающей о молодой девушке и ее группе необычных спутников, которые отправляются в приключение, чтобы спасти Верхний мир от Дракона Края.

Новый фильм фактически дублирует сюжет "Джуманджи". В нем пара взрослых и пара подростков оказываются в игровом мире, где им приходится спасаться от злых существ, одновременно пытаясь защитить добрых.

Трейлер фильма Minecraft

"Четыре неудачника изо всех сил пытаются преодолеть обычные жизненные проблемы, пока их не затягивает через таинственный портал в Верхний мир, странную кубическую страну чудес, которая процветает благодаря воображению. Этот мир им предстоит исследовать и защищать от злых существ, если они хотят вернуться домой. Вместе со Стивом главные герои отправляются в магическое приключение, где им предстоит проявить храбрость и пробудить свои лучшие способности, которые помогут им выжить в реальной жизни", – говорится в синопсисе.

Закулисье съемок фильма "Minecraft"

Кадры трейлера дают более детальный взгляд на Overworld, показывая, как фильм воссоздает среду видеоигры, но также намекают, что будет много отсылок к играм другими способами, в том числе в форме реквизита и существ. Например, тут показаны пиглины, которые выступают в качестве антагонистов, как и в некоторых играх. Гарретт Момоа также показан копающим в одной короткой сцене, а блоки земли исчезают в истинно игровой манере. В конце трейлера также показана жемчужина Эндера, устройство из игр, которое позволяет пользователю телепортироваться.

Творческая команда режиссера Хесса за камерой включает в себя оператора-постановщика Энрике Чедиака, художника-постановщика Гранта Мейджора, редактора Джеймса Томаса, супервайзера визуальных эффектов Дэна Леммона и художника по костюмам Аманду Нил. Музыку написал Марк Мазерсбо.

Международная премьера фильма запланирована на 2 апреля 2025 года.

Minecraft: инди-игра, ставшая легендой

Minecraft (от англ. mine – "шахта; добывать" + craft – "ремесло; создавать") — компьютерная инди-игра в жанре песочницы, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его студией Mojang AB. Интересно, что Перссон с самого начала открыто говорил о том, что работает над игрой, и не скрывал этого, как многие другие разработчики.

"С самого начала я был очень открытым по разработке Minecraft. Я говорил об этом на форумах, в первую очередь на TIGSource, и рассказывал людям, чем я сейчас занимаюсь, что разрабатываю, на каком я этапе и какой я хотел бы видеть игру в конечном итоге", – признавался он в 2011-м.

Эта игра не ставит перед пользователем каких-то конкретных целей, но предлагает ему полную свободу действий. Он может исследовать территорию, добывать полезные ископаемые, сражаться с противниками и тому подобное. В игре есть режимы "выживание" и "творчество", первый из которых предполагает добычу ресурсов, а второй – наличие этих ресурсов в достаточном количестве для созидания.

На стадии проекта игра называлась Cave game, что в переводе с английского означает "пещерная игра". Затем она была переименована в Minecraft: Order of the Stone и в итоге стала просто Minecraft.

Во многих зарубежных школах Minecraft является обязательным предметом. Ученики в обязательном порядке играют в эту игру, чтобы узнать о городском планировании, проблемах окружающей среды, научиться решать вопросы, делать выбор и т.д. Позже ученые доказали, что видеоигры положительно влияют на развитие разнообразных навыков.

Minecraft неоднократно попадала в списки лучших игр как по мнению критиков, так и самих игроков. 23 августа 2016 года Minecraft заняла 6 место в списке 50 лучших игр всех времен по версии американского журнала Time, а 19 сентября 2019 года — 1 место в списке 50 лучших игр XXI века по версии британского издания The Guardian.

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