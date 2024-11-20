По мотивам легендарной игры: вышел официальный трейлер фильма "Minecraft" (видео)
Фильм "Minecraft" расскажет о четверке искателей приключений, которые случайно попадают в неизведанный Верхний мир, где их ждут невероятные события.
Warner Bros Pictures и Legendary Pictures представил новый трейлер фильма "Minecraft", в котором снялись Джейсон Момоа, Эмма Майерс Джек Блэк, Себастьян Юджин Хансен, Даниэль Брукс и другие. Как пишет Deadline, предстоящая картина режиссера Джареда Хесса является адаптацией популярной франшизы видеоигр Minecraft, рассказывающей о молодой девушке и ее группе необычных спутников, которые отправляются в приключение, чтобы спасти Верхний мир от Дракона Края.
Новый фильм фактически дублирует сюжет "Джуманджи". В нем пара взрослых и пара подростков оказываются в игровом мире, где им приходится спасаться от злых существ, одновременно пытаясь защитить добрых.
"Четыре неудачника изо всех сил пытаются преодолеть обычные жизненные проблемы, пока их не затягивает через таинственный портал в Верхний мир, странную кубическую страну чудес, которая процветает благодаря воображению. Этот мир им предстоит исследовать и защищать от злых существ, если они хотят вернуться домой. Вместе со Стивом главные герои отправляются в магическое приключение, где им предстоит проявить храбрость и пробудить свои лучшие способности, которые помогут им выжить в реальной жизни", – говорится в синопсисе.
Кадры трейлера дают более детальный взгляд на Overworld, показывая, как фильм воссоздает среду видеоигры, но также намекают, что будет много отсылок к играм другими способами, в том числе в форме реквизита и существ. Например, тут показаны пиглины, которые выступают в качестве антагонистов, как и в некоторых играх. Гарретт Момоа также показан копающим в одной короткой сцене, а блоки земли исчезают в истинно игровой манере. В конце трейлера также показана жемчужина Эндера, устройство из игр, которое позволяет пользователю телепортироваться.
Творческая команда режиссера Хесса за камерой включает в себя оператора-постановщика Энрике Чедиака, художника-постановщика Гранта Мейджора, редактора Джеймса Томаса, супервайзера визуальных эффектов Дэна Леммона и художника по костюмам Аманду Нил. Музыку написал Марк Мазерсбо.
Международная премьера фильма запланирована на 2 апреля 2025 года.
Minecraft: инди-игра, ставшая легендой
Minecraft (от англ. mine – "шахта; добывать" + craft – "ремесло; создавать") — компьютерная инди-игра в жанре песочницы, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его студией Mojang AB. Интересно, что Перссон с самого начала открыто говорил о том, что работает над игрой, и не скрывал этого, как многие другие разработчики.
"С самого начала я был очень открытым по разработке Minecraft. Я говорил об этом на форумах, в первую очередь на TIGSource, и рассказывал людям, чем я сейчас занимаюсь, что разрабатываю, на каком я этапе и какой я хотел бы видеть игру в конечном итоге", – признавался он в 2011-м.
Эта игра не ставит перед пользователем каких-то конкретных целей, но предлагает ему полную свободу действий. Он может исследовать территорию, добывать полезные ископаемые, сражаться с противниками и тому подобное. В игре есть режимы "выживание" и "творчество", первый из которых предполагает добычу ресурсов, а второй – наличие этих ресурсов в достаточном количестве для созидания.
На стадии проекта игра называлась Cave game, что в переводе с английского означает "пещерная игра". Затем она была переименована в Minecraft: Order of the Stone и в итоге стала просто Minecraft.
Во многих зарубежных школах Minecraft является обязательным предметом. Ученики в обязательном порядке играют в эту игру, чтобы узнать о городском планировании, проблемах окружающей среды, научиться решать вопросы, делать выбор и т.д. Позже ученые доказали, что видеоигры положительно влияют на развитие разнообразных навыков.
Minecraft неоднократно попадала в списки лучших игр как по мнению критиков, так и самих игроков. 23 августа 2016 года Minecraft заняла 6 место в списке 50 лучших игр всех времен по версии американского журнала Time, а 19 сентября 2019 года — 1 место в списке 50 лучших игр XXI века по версии британского издания The Guardian.
Ранее Фокус писал, что 18-летний парень из США воссоздал всю известную Вселенную в Minecraft.