Minecraft помогает в обучении. Ученые доказали, что видеоигры позволяют совершенствовать различные навыки

Последнее исследование вновь доказывает, что эффект видеоигр на нас многогранен и не подпадает под определение "черное и белое".

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Скольким из нас постоянно твердили, что "видеоигры — это пустая трата времени?" А про извечные дискуссии про пагубное влияние видеоигр на подрастающее поколение было напечатано столько слов, что кажется даже Р. Сальваторе со своим несчетным количеством томов по вселенной "Забытых Королевств" нервно курил бы в сторонке, пишет SciTechDaily.

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Так, чтобы понять взаимосвязь между поведением в онлайн-играх и профессиональными интересами, исследователи изучили игровые привычки 16 033 участников. Работа была направлена на изучение того, как хобби может помочь в планировании будущей карьеры и профессиональном обучении игроков с помощью видеоигр. До этого исследования мало что было известно о том, как выбор игр связан с их карьерными устремлениями.

Участники исследования использовали Steam, службу цифровой дистрибуции и магазин видеоигр, и играли в различные игры на этой платформе. Исследователи изучили 800 игр, в которые играли больше всего, и включили только тех участников, по которым у них была информация о поле и роде занятий.

Исследователи обнаружили, что ИТ-специалисты и инженеры играли в игры-головоломки, которые, возможно, улучшали их пространственные навыки. Люди на руководящих должностях проявили интерес к ролевым играм, в которых задействованы организационные навыки и навыки планирования, а инженеры-профессионалы были связаны со стратегическими играми, которые часто требуют решения проблем и пространственных навыков. Были также очевидные гендерные различия: женщины предпочитали играть в одиночные игры, тогда как мужчины предпочитали играть в многопользовательские стрелялки, также известные как "шутеры".

Доктор Анна-Стийна Валлинхеймо, ведущий автор исследования, когнитивный психолог и научный сотрудник Центра переводческих исследований (ЦПИ) Университета Суррея, сказала: "В процессе найма лучшие кандидаты могут быть упущены, потому что организации не воспринимают навыки межличностного общения (софт скиллы), приобретенные в ходе нерабочей деятельности, например, в онлайн-играх. В результате нашего исследования мы считаем, что опыт соискателей в онлайн-играх должен быть подчеркнут, потому что эти приобретенные социальные навыки действительно могут помочь развить их всесторонние сильные стороны для работы".

Доктор Анеса Хосейн, соавтор исследования и адъюнкт-профессор высшего образования Университета Суррея, заявила: "Поняв, в какой степени профессиональные интересы отражаются в игре, мы сможем более четко продемонстрировать, как они согласуются с карьерными интересами и поощрять работодателей понимающих и признающих ценность межличностных навыков, связанных с играми. Наше исследование также может вдохновить разработчиков игр на более тщательную работу над оттачиванием этих межличностных навыков в их дизайне. Кроме того, места обучения, такие как университеты, могут позволить учащимся задумываться над включением игр в список предметов, способствующих развитию их карьерного роста, а также подумать о том, как игры могут быть включены в учебную программу, чтобы повысить согласованность между обучением студентов, карьерными устремлениями и внеклассными играми."

Кстати, вы наверняка уже знали, что существует бесплатная версия игры Minecraft, которую выпустили специально для образовательных учреждений и многие страны уже включили ее в школьную программу. Данное решение обусловлено тем, что включение этой игры в качестве элемента обучения поднимет интерес учащихся к программированию, поспособствует развитию навыков архитектурного дизайна и креативного мышления в целом.

Ранее Фокус писал, что животные тоже любят играть в игры. Исследователи обнаружили, что насекомым, как и домашним питомцам, очень нравится развлекаться.