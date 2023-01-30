Minecraft допомагає у навчанні. Вчені довели, що відеоігри дозволяють удосконалювати різні навички

Останнє дослідження знову доводить, що ефект відеоігор на нас багатогранний і не підпадає під визначення "чорне та біле".

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Скільки з нас постійно твердили, що "відеоігри — це марна трата часу?" А про споконвічні дискусії про згубний вплив відеоігор на підростаюче покоління було надруковано стільки слів, що здається навіть Р. Сальваторе зі своєю незліченною кількістю томів всесвіту "Забутих Королівств" нервово курив би осторонь, пише SciTechDaily.

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Так, щоб зрозуміти взаємозв'язок між поведінкою в онлайн-іграх та професійними інтересами, дослідники вивчили ігрові звички 16 033 учасників. Робота спрямована на вивчення того, як хобі може допомогти у плануванні майбутньої кар'єри та професійному навчанні гравців за допомогою відеоігор. До цього дослідження мало що було відомо про те, як вибір ігор пов'язаний з їхніми кар'єрними устремліннями.

Учасники дослідження використовували Steam, службу цифрової дистрибуції та магазин відеоігор, і грали у різні ігри на цій платформі. Дослідники вивчили 800 ігор, в які грали найбільше, і включили лише тих учасників, за якими вони мали інформацію про поле і рід занять.

Дослідники виявили, що ІТ-фахівці та інженери грали в ігри-головоломки, які, можливо, покращували їхні просторові навички. Люди на керівних посадах виявили інтерес до рольових ігор, в яких задіяні організаційні навички та навички планування, а інженери-професіонали були пов'язані зі стратегічними іграми, які часто вимагають розв'язання проблем та просторових навичок. Були також очевидні гендерні відмінності: жінки надавали перевагу одиночним іграм, тоді як чоловіки грали в розраховані на багато користувачів стрілялки, також відомі як "шутери".

Докторка Анна-Стійна Валлінхеймо, провідна авторка дослідження, когнітивна психологиня та наукова співробітниця Центру перекладацьких досліджень (ЦПД) Університету Суррея, сказала: "У процесі найму найкращі кандидати можуть бути втрачені, тому що організації не сприймають навички міжособистісного спілкування (софт скіли), отримані під час неробочої діяльності, наприклад, в онлайн-іграх. У результаті нашого дослідження ми вважаємо, що досвід претендентів в онлайн-іграх має бути підкреслено, тому що ці набуті соціальні навички дійсно можуть допомогти розвинути їх всебічні сильні сторони для роботи".

Докторка Анеса Хосейн, співавторка дослідження та ад'юнкт-професорка вищої освіти Університету Суррея, заявила: "Зрозумівши, якою мірою професійні інтереси відображаються в грі, ми зможемо чіткіше продемонструвати, як вони узгоджуються з кар'єрними інтересами і заохочувати роботодавців розуміють і визнають цінність між, пов'язаних з іграми. Наше дослідження також може надихнути розробників ігор на ретельнішу роботу над відточуванням цих міжособистісних навичок у їх дизайні. Крім того, місця навчання, такі як університети, можуть дозволити учням замислюватися над включенням ігор до списку предметів, що сприяють розвитку їх кар'єрного зростання, а також подумати про те, як ігри можуть бути включені до навчальної програми, щоб підвищити узгодженість між навчанням студентів, кар'єрними устремліннями та позакласними іграми".

До речі, ви, напевно, вже знали, що існує безплатна версія гри Minecraft, яку випустили спеціально для освітніх закладів, і багато країн уже включили її до шкільної програми. Таке рішення обумовлено тим, що включення цієї гри як елемент навчання підніме інтерес учнів до програмування, сприятиме розвитку навичок архітектурного дизайну та креативного мислення загалом.

Раніше Фокус писав, що тварини теж люблять грати в ігри. Дослідники виявили, що комахам, як і домашнім улюбленцям, дуже подобається розважатися.