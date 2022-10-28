Крихітні футболісти. Вчені довели, що комахи теж люблять грати в ігри (відео)

Дослідники виявили, що комахам, як і домашнім улюбленцям, подобається розважатися.

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Це дослідження почалося ще у 2017 році, тоді вчені припускали, що маленький мозок джмелів може виявитися не таким простим, як вони передбачали до цього. Після цього вони продемонстрували, що їх можна навчити, наприклад, закочувати кульки в отвір, щоб отримати солодку винагороду, пише New Atlas.

Тоді вченим із Лондонського університету королеви Марії вдалося навчити бджіл закочувати дерев'яні кульки, проте вони помітили ще одну цікаву деталь, яка стала основою для нового дослідження. Виявилося, що бджоли катали м'ячики по "стадіону" не тільки за винагороду, але і коли цього від них не вимагалося. Дослідники припускають, що так комахи розважалися.

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У новому дослідженні вчені спорудили спеціальний "стадіон", де у бджіл був доступ і до кульок, і до камери з "смаком". Вчені виявили, що бджоли почали катати кульки, деякі комахи взаємодіяли з кульками від 1 до 117 разів, що, на думку вчених, свідчить про певний потяг до розваг.

У другій частині експерименту вчені також використовували "стадіон", проте цього разу відділення зі "смаками" виявилося зовсім порожнім — бджоли продовжили грати з кульками. Потім вчені прибрали всі кулі — бджоли, як і раніше, віддавали перевагу арені, де вони раніше грали з кульками.

Під час дослідження вчені також виявили, що молоді бджоли катають кулі частіше за старі, а самці готові катати кульки довше, ніж самки. Зазначимо, що поведінка бджіл не була схожа на пошук їжі або будь-яку іншу звичну дію.

Дослідники також зазначають, що потрібно більше досліджень, щоб зрозуміти, чому бджолам подобається катати кульки. Сьогодні вчені лише змогли відкрити та задокументувати, що бджолам подобається ігровий процес і вони здатні грати з дерев'яними кульками, проте що ними рухає і чому їм подобається цей процес — поки залишається загадкою.

Раніше Фокус писав, що вчені розповіли, чи справді бджоли вмирають після того, як ужалять.