Правда чи міф. Учені розповіли, чи справді бджоли вмирають після того, як ужалять

Ніхто не любить, коли їх кусають бджоли, але багато хто вважає, що за свій укус бджола поплатиться життям. Чи це так насправді, пояснили експерти.

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Бджоли — дивовижні комахи. Вони самі добувають собі їжу, мають розвинену й унікальну соціальну структуру та володіють одними з найкращих захисних механізмів, пише Buzz about Bees.

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На жаль, їхній жовто-чорний зовнішній вигляд не завжди достатній, щоб відлякати хижаків, тому їм доводиться вдаватися до жаління.

Чи можуть укуси бджіл бути смертельними?

Укуси бджіл досить болісне явище, але вони рідко смертельні. Щорічно кількість смертельних випадків становить 0,03-0,48 людини на 1 мільйон, що робить ймовірність смерті від укусу бджіл, шершнів та ос приблизно такий же, як від удару блискавки.

[ + – ] Укуси бджіл зазвичай призводять до короткочасного, локалізованого, обмеженого запалення і болю навколо місця укусу

Укуси бджіл зазвичай призводять до короткочасного, локалізованого, обмеженого запалення і болю навколо місця укусу. Якщо вас коли-небудь жалила бджола, то ви, напевно, думали, що бджола поплатиться за вчинене своїм життям. Але чи всі бджоли вмирають після того, як ужалять людину?

Чи всі бджоли вмирають після того, як ужалять людину?

Насправді не всі бджоли жалять, і не всі ті, хто жалять, зрештою вмирають.

Так, наприклад, бджоли без жала (або меліпони), незважаючи на те, що в них є жала, їх не використовують, тому що вони недостатньо потужні. Натомість бджоли без жала застосовують інші тактики для захисту від хижаків і ворогів. Наприклад, одне дослідження показало, що деякі види кусаються, завдають ударів і навіть використовують смолу дерев як клей, який наносять на тіла своїх ворогів.

[ + – ] Щодо бджіл, які помирають після укусу, до них належать медоносні бджоли

Щодо бджіл, які помирають після укусу, до них належать медоносні бджоли. Але інші бджоли, враховуючи одиночних, й інших комах, які літають, такі як шершні й оси, залишаються живими.

Чому медоносні бджоли вмирають після того, як ужалили?

Причина, через яку медоносні бджоли помирають після того, як вони ужалили людину, полягає в тому, що медоносна бджола має колюче жало.

У той час як медоносні бджоли можуть жалити інші види комах і виживати (наприклад, при захисті свого гнізда та стільників із медом), колюче жало не може впоратися з м'ясистою шкірою людини.

Якщо медоносна бджола вжалить людину, жало застрягне в шкірі. Коли бджола спробує вирватися, це, на жаль, розірве її черевце, залишивши жало в людській шкірі.