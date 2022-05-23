Правда или миф. Ученые рассказали, действительно ли пчелы умирают после того, как ужалят

Никто не любит, когда их кусают пчелы, но многие считают, что за свой укус пчела поплатится жизнью. Так ли это в реальности, объяснили эксперты.

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Пчелы — удивительные насекомые. Они сами добывают себе пищу, имеют развитую и уникальную социальную структуру и обладают одними из лучших защитных механизмов, пишет Buzz about Bees.

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К несчастью, их желто-черный внешний вид не всегда достаточен, чтобы отпугнуть хищников, поэтому им приходится прибегать к жалу.

Могут ли укусы пчел быть смертельными?

Укусы пчел довольно болезненное явление, но они редко смертельны. Ежегодно число смертельных случаев составляет 0,03-0,48 человека на 1 миллион, что делает вероятность смерти от укуса пчел, шершней и ос примерно такой же, как от удара молнии.

[ + – ] Укусы пчел обычно приводят к кратковременному, локализованному, ограниченному воспалению и боли вокруг места укуса

Укусы пчел обычно приводят к кратковременному, локализованному, ограниченному воспалению и боли вокруг места укуса. Если вас когда-нибудь жалила пчела, то вы наверняка думали, что пчела поплатится за содеянное свой жизнью. Но все ли пчелы умирают после того, как ужалят человека?

Все ли пчелы умирают после того, как ужалят человека?

На самом деле не все пчелы жалят, и не все те, которые жалят, в результате умирают.

Так, например, безжальные пчелы (или мелипоны), несмотря на то, что у них есть жала, их не используют, так как они недостаточно мощные. Вместо этого безжальные пчелы применяют другие тактики для защиты от хищников и врагов. Например, одно исследование показало, что некоторые виды кусаются, наносят удары и даже используют смолу деревьев в качестве клея, который наносят на тела своих врагов.

[ + – ] Что касается пчел, которые умирают после укуса, к ним принадлежат медоносные пчелы

Что касается пчел, которые умирают после укуса, к ним принадлежат медоносные пчелы. Но вот другие пчелы, включая одиночных, и других летающих жалящих насекомых таких как шершни и осы, остаются живыми.

Почему медоносные пчелы умирают после того, как ужалили?

Причина, по которой медоносные пчелы умирают после того, как они ужалили человека, заключается в том, что медоносная пчела обладает колючим жалом.

В то время как медоносные пчелы могут жалить другие виды насекомых и выживать (например, при защите своего гнезда и сотов с медом), колючее жало не может справиться с мясистой кожей человека.

Если медоносная пчела ужалит человека, жало застрянет в коже. Когда пчела попытается вырваться, это, к сожалению, разорвет ее брюшко, оставив жало в человеческой коже.